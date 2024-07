Tajemniczy znak na dowodzie osobistym. Możesz sporo zyskać

Polskie dowody osobiste przechodzą znaczną metamorfozę. Od 2019 roku dokument posiada tzw. warstwę elektroniczną, która zmienia go w e-dowód. Taki dokument elektroniczny oferuje swoim posiadaczom wiele korzyści.

Funkcje elektronicznej warstwy

Warstwa elektroniczna zawarta w nowych dowodach osobistych to zaawansowany chip, który działa podobnie jak karty zbliżeniowe. Umożliwia to bezkontaktową komunikację z różnymi systemami, co z kolei pozwala na logowanie się do portali urzędowych oraz składanie elektronicznych podpisów.

Jakie korzysci daje e-dowód?

Aby sprawdzić, czy posiadasz e-dowód, wystarczy spojrzeć w prawy górny róg przedniej strony dokumentu. Znajduje się tam specjalny znak wydrukowany farbą optycznie zmienną obok symbolu PL, który sygnalizuje obecność warstwy elektronicznej. Warstwa elektroniczna pozwala na:

- Bezpieczne logowanie do portali administracji publicznej (takich jak e-Urząd Skarbowy);

- Korzystanie z automatycznych bramek granicznych na lotniskach;

- Potwierdzanie Profilu Zaufanego;

- Komunikowanie się z administracją publiczną i innymi instytucjami;

- Podpisywanie dokumentów i wniosków przy użyciu podpisu elektronicznego

Przykład

E-dowód okazuje się niezwykle przydatny w wielu sytuacjach. Na przykład, na lotnisku , posiadacze dowodów z warstwą elektroniczną mogą korzystać z automatycznych bramek, co pozwala uniknąć długich kolejek do kontroli dokumentów.

