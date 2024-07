Kierowcy muszą mieć dodatkowy przedmiot od 7 lipca!

Od lipca 2024 roku wszystkie nowo homologowane samochody będą musiały mieć system Advanced Driver Distraction Warning (ADDW). System ten będzie monitorować wzrok kierowcy i jego postawę, aby zapobiegać rozproszeniu uwagi. Jeśli kierowca zbyt długo nie patrzy na drogę, ADDW wyśle sygnał ostrzegawczy.

Zmęczenie i rozproszenie są przyczyną wielu wypadków, szczególnie na autostradach i drogach ekspresowych.

10 proc. wypadków na autostradach i co dwunasty wypadek na drogach ekspresowych jest wynikiem zmęczenia lub zaśnięcia za kierownicą - wynika z danych Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS

System ADDW ma na celu zmniejszenie liczby takich incydentów. Kamery w samochodzie będą monitorować ruch gałek ocznych i postawę ciała, a ostrzeżenia będą przekazywane dźwiękowo, graficznie lub haptycznie.

Większa kontrola, mniej wygody, zapłaci obywatel

Od 2026 roku system ten będzie obowiązkowy we wszystkich nowych samochodach, co ma pomóc w zmniejszeniu liczby ofiar wypadków o 50 proc. do 2030 roku. Czy faktycznie tak będzie?

auto-świat, jb