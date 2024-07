WAKACJE Osaka - oto prawdziwa Japonia!

Japonia to kraj mający dwie twarze - jedna to twarz dla turystów, druga zaś, to „prawdziwa” Japonia. O wiele trudniejsza dla zrozumienia i ukryta poza Tokio!

O ile w poprzednim odcinku omawialiśmy atrakcje związane z Tokio, teraz warto przyjrzeć się portowemu miastu Osaka, bowiem to ono oferuje najciekawsze atrakcje, spod znaku „prawdziwej” Japonii.

Królestwo neonów… i hałasu!

Osaka warto przede wszystkim oglądać nocą, bowiem to wtedy właśnie owa portowa aglomeracja rozświetla się charakterystycznymi, słynnymi na cały świat neonami reklam.

Neony reklam są jedną z największych atrakcji miasta / autor: fot. Pixabay

Widok głównego kanału przebiegającego przez z miasto, z niepowtarzalnym widokiem na ogromne reklamy, jest pokazywany na wszystkich niemal widokówkach z miasta. Co istotne, Osaka, będąc portowym miastem… zawsze tak wyglądała! Jeśli popatrzymy na zdjęcia z początku XX wieku, jak również ryciny z końca wieku XIX zauważymy, że zabudowa miasta może i jest nowocześniejsza, ale jego charakter pozostał niezmienny!

Najsłynniejsza dzielnica miasta / autor: fot. Pixabay

Warto jednak w trakcie naszej podróży wyposażyć się… w zatyczki do uszu lub słuchawki z funkcją izolacji dźwięku. Osaka nie tylko nigdy nie śpi, ale jest też miastem bardzo głośnym! Reklamy z billboardów puszczone są na pełną moc, a firmy prowadzą w tym względzie istną wojnę na decybele - z tej przyczyny towarzyszyć nam będzie na każdym kroku hałas!

Bogata historia

Osaka, to jednak nie tylko nocne życie, ale też zabytki - stare miasto czy też zabytkowy zamek. Ta ostatnia twierdza z pewnością też jest Państwu znana - jej charakterystyczny kształt jest nie tylko wzorcowy dla japońskich twierdz, ale też przyciąga rokrocznie rekordowe ilości turystów!

Osaka to nie tylko nowoczesna aglomeracja, ale też bogata historia / autor: fot. Pixabay

Najwyższy w Japonii

Nieco mniej historyczną, choć bez wątpienia ważną dla miasta, atrakcją jest wieżowiec Abeno Harukas. Ta budowla jest najwyższą w całej Japonii (tak, wyższą nawet niż tokijskie drapacze chmur) i z tej przyczyny także stała się z czasem turystyczną atrakcją - wjazd na ostatnie piętro to nie lada przeżycie, zwłaszcza - znowu to podkreślmy - nocą, kiedy to miasto oferuje niezapomniane widoki!

Widok na miasto zapiera dech! / autor: fot. Pixabay

Kuchnia z… ulicy!

Niektórzy turyści wracają do Osaka, tylko po to by tam… jeść! I nic dziwnego - miasto to oferuje najlepsze street-foody i restauracje w kraju. Znowu kłania się tu portowa przeszłość miasta. W Osaka kucharze z jednej strony oferują tradycyjne potrawy, z drugiej są otwarci na nowinki, w efekcie czego otrzymamy niezapomniane połączenia smaków.

Kiedy zapada zmrok Osaka dopiero budzi się do życia! / autor: fot. Pixabay

Co ważne, wszystkie produkty, zwłaszcza ryby i owoce morza, są w Osaka dostarczane „prosto z kutra”, dzięki czemu mamy gwarancję, że dostaniemy danie najwyższej jakości.

