Nie ma CPK? Lotnicze cargo obsłuży nam… Lufthansa

Lufthansa Cargo zmienia swoją strategię w Polsce. Począwszy od zimowego rozkładu lotów do obsługi naszego rynku potentat przeznaczy jeden z czterech frachtowców Airbus A321. Katowice lub Warszawa staną się portem docelowym „polskiej” maszyny niemieckiego przewoźnika – informuje portal wnp.pl.

Wojciech Ryglewicz, dyrektor Lufthansy Cargo na Europę Środkowo-Wschodnią w wywiadzie dla wnp.pl ujawnia:

Planujemy operować co najmniej 2-3 razy w tygodniu na odcinku Frankfurt-Warszawa lub Frankfurt-Katowice. To umożliwi nam dużo szybszy transport towarów z i do Polski. Szczególnie tych towarów, które wymagają transportu tylko drogą powietrzną np. materiałów niebezpiecznych.