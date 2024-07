Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) opracowała plan mający na celu zmniejszenie zużycia ropy naftowej oraz dekarbonizację sektora transportowego WiseRaport. Plan ten przewiduje zakaz poruszania się samochodami w miastach w niedziele.

W obliczu kryzysu energetycznego i modnej polityki klimatycznej, Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) przedstawiła plan redukcji zużycia ropy naftowej. W ramach tego planu zaproponowano 10 działań mających na celu ograniczenie konsumpcji ropy naftowej. Przedstawiamy kilka z nich.

1. Obniżenie prędkości na autostradach o 10 km/h - Oczekuje się, że takie działanie pozwoli zaoszczędzić około 290 tysięcy baryłek ropy dziennie dla samochodów osobowych i 140 tysięcy baryłek dla ciężarówek.

2. Telepraca do 3 dni w tygodniu - Jeden dzień telepracy mógłby oszczędzić 170 tysięcy baryłek ropy dziennie, a trzy dni przyniosłyby oszczędność 600 tysięcy baryłek.

3. Niedziele bez samochodu w miastach - Ograniczenie ruchu samochodowego w niedziele przyniosłoby oszczędność 95 tysięcy baryłek dziennie, a wszystkie niedziele w miesiącu - około 380 tysięcy baryłek.

