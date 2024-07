Zdrowie Bidena pod lupą Republikanów

Komisja ds. Nadzoru Izby Reprezentantów USA, kierowana przez mającą większość Republikanów, wezwała troje doradców Białego Domu do złożenia zeznań w sprawie stanu zdrowia prezydenta Joe Bidena. Na Kapitolu mają się stawić Anthony Bernal, Annie Tomasini i Ashley Williams.

„Kluczowi współpracownicy Białego Domu muszą stanąć przed naszą komisją, abyśmy mogli zapewnić przejrzystość i odpowiedzialność, na jaką zasługują Amerykanie” – argumentował szef panelu James Comer.

Nazwał Bidena „niezdolnym” do sprawowania urzędu i zarzucił, że jego współpracownicy nie zachowują przejrzystości.

Wezwania są najnowszą próbą Republikanów, by wciąż badać zdolność umysłową prezydenta, co sprowadziło Demokratów na manowce po fatalnym występie Bidena podczas debaty (potencjalnych kandydatów na prezydenta).

W odpowiedzi na wezwania rzecznik Białego Domu ds. dochodzeń, Ian Sams, ostro skrytykował Comera.

Gra polityczna

„Jak wszystko, co pan deputowany Comer zrobił w ciągu ostatniego roku, te wezwania są bezpodstawną polityczną grą, mającą na celu zdobycie uwagi mediów zamiast prowadzenia rzetelnego nadzoru. Jego partyjne ataki na prezydenta zostały zdyskredytowane, a teraz kontynuuje poniżanie Izby, uzbrajając wezwania w narzędzia do zdobywania nagłówków gazet zamiast dążenia do uzyskania informacji poprzez właściwy konstytucyjny proces” – oświadczył Sams.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

W niedziele nie wsiądziesz do samochodu. Wielki plan

Miał być akademik za 1 zł, jest za 1533 zł

Czy ścieżka do likwidacji 800+ już jest rozpisana?

Ekipa Tuska szuka noclegów dla cudzoziemców?

Republikanie zwrócili się o przesłuchanie także do lekarza Bidena, Kevina O’Connora. Kontynuują zarazem starania, by uzyskać nagrania audio z wywiadów prezydenta z byłym specjalnym doradcą prawnym Robertem Hurem.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski

PAP/ as/