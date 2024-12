Rekord na Okęciu. Wyjątkowa pasażerka PLL LOT

Lotnisko Chopina w Warszawie po raz pierwszy w swojej historii obsłużyło 20 milionów pasażerów w ciągu roku. Według zapowiedzi stołeczny port lotniczy zakończy ten rok rekordowym wynikiem ok. 21 mln obsłużonych osób.

20-milionowy pasażer, pani Karolina, przyleciała w piątek z Wilna na pokładzie samolotu PLL LOT.

„To wyjątkowy moment w historii Okęcia, które umacnia swoją pozycję lidera w Europie Środkowej” - powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak, który uczestniczył w piątkowej uroczystości powitania 20-milionowego pasażera w tym roku na Lotnisku Chopina.

W jego ocenie wydarzenie to jest dowodem na ”owocną współpracę między Lotniskiem Chopina a PLL LOT, naszym narodowym przewoźnikiem”. „To właśnie dzięki wspólnym wysiłkom, nowym połączeniom i innowacjom możemy nieustannie podnosić jakość obsługi pasażerów oraz rozwijać polskie lotnictwo. Lotnisko Chopina to serce ruchu lotniczego w Polsce, a dzisiejszy rekord pokazuje, że jest ono gotowe na dalsze wyzwania” - powiedział Klimczak.

Jak dodał, rekordy w liczbie obsłużonych pasażerów biją w tym roku również lotniska regionalne, jak np. Kraków - 10 mln pasażerów, czy Wrocław - 4 mln osób.

„To jest znak, że musimy inwestować w infrastrukturę portów lotniczych, w jego organizację, ale także w wyposażenie, bezpieczeństwo. To jest niezwykle dla nas ważne. Dlatego zapadła decyzja dotycząca rozbudowy Lotniska Chopina, a także innych lotnisk, które będą modernizowane. Przeznaczymy każde pieniądze, jakie będą potrzebne, żeby wygenerować jak największy ruch i odpowiedzieć na zapotrzebowanie wszystkich tych, którzy chcą korzystać z polskich portów lotniczych” - zapewnił Klimczak.

Andrzej Ilków, prezes Polskich Portów Lotniczych (PPL), które zarządzają Lotniskiem Chopina, przyznał, że to wyjątkowy dzień dla stołecznego portu. „Po raz pierwszy Lotnisko Chopina obsłużyło 20 milionów pasażerów w ciągu roku, co stanowi kamień milowy nie tylko dla PPL jako zarządcy, ale także dla całego polskiego lotnictwa cywilnego” - powiedział. Jak dodał, to wyjątkowe osiągnięcie zbiega się z kulminacją obchodów jubileuszu 90-lecia istnienia stołecznego portu lotniczego.

Co drugi podróżny na Lotnisku Chopina jest pasażerem LOT

Szef PPL w rozmowie z dziennikarzami przypomniał, że to nie pierwszy rekord Lotniska Chopina w tym roku.

„W czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu stołeczny port odprawiał ponad 2 mln pasażerów w każdym miesiącu” - powiedział. Dodał, że do końca roku port może obsłużyć w sumie ok. 21 mln podróżnych.

Prokurent spółki PLL LOT Michał Fijoł przekazał, że co drugi podróżny, który ląduje na stołecznym lotnisku jest pasażerem LOT-u.

„Ponad 60 proc. operacji wykonywanych na lotnisku i 55 proc. pasażerów to są właśnie pasażerowie LOT-u. Lotnisko Chopina to jest dom LOT-u” - powiedział.

Jak dodał, spółka tylko w tym roku ogłosiła kilka nowych kierunków z Warszawy, m.in. do cypryjskiej Larnaki, francuskiego Lyonu, czy Innsbrucka w Austrii.

Lotnisko Chopina to największy port lotniczy w Polsce. W 2023 r. obsłużyło 18,5 mln podróżnych. Tylko w październiku 2024 r. lotnisko odprawiło blisko 1,9 mln pasażerów. Stołeczny port jest bazą dla Polskich Linii Lotniczych LOT. Latają stąd m.in. Lufthansa, British Airways, KLM, Emirates, Wizz Air.

PAP

