Formoza. Tak szkoli się polska elita [WIDEO]

Jednostka Wojskowa Formoza im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego to prawdziwa elita polskiej armii.

Ta jednostka specjalna stacjonująca na Pomorzu należy do absolutnie najlepiej wyszkolonych, polskich formacji. Choć kojarzona jest przede wszystkim z operacjami morskimi, to Formoza zdolna jest operować w rozmaitych teatrach działań, zaś jej operatorzy należą do najlepiej przeszkolonych w tej części Europy.

Operatorzy Formozy podczas pikniku militarnego / autor: fot. Fratria

Nie byłoby to możliwe gdyby nie mordercza selekcja jakiej poddawani są kandydaci. Dotychczas objęta była tajemnicą, jednak dzięki dokumentowi „Polski Zbrojnej” możemy zajrzeć za kulisy tych szkoleń.

Tak wykuwa się „specjalsów”! Warto zobaczyć:

Polska Zbrojna/ as/

