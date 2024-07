Rosja. Pracowników brak. Firmy rekrutują Afrykańczyków

Rosyjskie agencje rekrutują afrykańskich specjalistów i pracowników niewykwalifikowanych, aby wypełnić próżnię po poległych na wojnie z Ukrainą, wcielonych do armii i tych, którzy uciekli przed mobilizacją i wyemigrowali za granicę - wynika z danych rosyjskiej platformy poszukiwania pracy HH.ru.

Powołując się na dane opublikowane w połowie lipca przez największą rosyjską platformę poszukiwania pracy HH.ru, „Ukraińska Prawda” podała, że rosyjskie firmy znacznie rozszerzyły swoją działalność rekrutacyjną w Afryce, a liczba ofert pracy skierowanych do kandydatów z krajów takich jak Kenia, Zimbabwe, Kamerun, Algieria, Uganda i Mauritius wzrosła kilkakrotnie od stycznia bieżącego roku.

Okazuje się, że siedem z dziesięciu krajów, w których rosyjskie firmy odnotowały największy wzrost działań rekrutacyjnych w tym roku, to właśnie kraje afrykańskie.

Oferty pracy rosyjskich firm

Najwięcej ofert pracy skierowano w pierwszym półroczu 2024 r. do Kenijczyków – 6,4 tys., co oznacza 39-krotny wzrost w porównaniu do tego samego okresu roku 2023, gdy takich ofert złożono 161. Do Angoli napłynęło w tym samym czasie 1,7 tys. ofert z Rosji, do Zambii 224, do Zimbabwe 165, a do Kamerunu 130.

W bieżącym roku firmy rosyjskie po raz pierwszy skierowały też oferty pracy do takich afrykańskich krajów jak Sierra Leone, Gabon i Republika Środkowoafrykańska. a Najbardziej pożądanymi przez Rosję afrykańskimi pracownikami są Kenijczycy.

Kenia wysyła swoich obywateli do Rosji

Już na początku bieżącego roku marszałek parlamentu Kenii, Hussein Mohammed, zapowiedział, że władze Kenii zamierzają wysłać do pracy w Rosji 10 tys. swoich obywateli. Kenijczycy znajdują zatrudnienie w logistyce, budownictwie, produkcji, w szpitalach, a także w szkolnictwie jako nauczyciele języka angielskiego. Aby przyciągnąć pracowników z Kenii, Rosja stworzyła w tym kraju projekt, który obejmuje rekrutację, szkolenie z języka rosyjskiego i kursy adaptacyjne na platformie edukacyjnej dla migrantów. Podobne projekty wkrótce pojawić się mają w innych krajach Afryki.

pap, jb

