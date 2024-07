Znana niemiecka firma tonie. Pół miliarda euro długów

Niemiecki producent akumulatorów Varta znajduje się w gigantycznych tarapatach. Zadłużenie firmy wynosi prawie 500 mln euro. Planowane są działania, które mogą pozostawić akcjonariuszy z pustymi rękami. Pomocną dłoń z kolei zamierza podać firmie Porsche.

Varta przedstawiła opcje restrukturyzacji w celu uniknięcia bankructwa. Przedsiębiorstwo znajduje się w opłakanej kondycji finansowej – ma prawie pół miliarda euro długu, a jego akcje spadły przed kilkoma dniami o 80 proc. do rekordowo niskiego poziomu. I stan taki utrzymuje się. Bez względu na to, który scenariusz ratunkowy zostanie wdrożony, akcjonariusze – za wyjątkiem większościowego udziałowca Michaela Tojnera – najpewniej nie odzyskają zainwestowanych pieniędzy i nie będą mogli liczyć na odszkodowanie, jeśli spółka wycofa się z giełdy, co jest jedną z możliwości.

Porsche na ratunek?

Ratunkiem dla firmy mogą być nowe inwestycje Tojnera oraz… Porsche. Ten znany producent samochodów sportowych zainteresowany jest zainwestowaniem w należącą do Varty spółkę V4Drive, zajmującą się produkcją wielkoformatowych akumulatorów litowo-jonowych. Varta przekazała, że prowadzi z Porsche rozmowy na temat potencjalnej inwestycji, w wyniku której może zostać większościowym właścicielem V4Drive. Kilka dni temu motoryzacyjny gigant potwierdził te doniesienia. Jego przedstawiciele wyjaśnili, że chcą przyczynić się do tego, żeby produkcja wykorzystująca tak kluczową technologię pozostała w kraju. Porsche dopuszcza „pod pewnymi warunkami” wsparcie całej grupy Varta.

Źródło kłopotów

Reuters podaje, że tarapaty Varty wzięły się z nieudanych inwestycji w małe akumulatory do elektroniki użytkowej, ale czarę goryczy przepełniło fiasko wspomnianej marki V4Drive, produkującej akumulatory do hybrydowych samochodów sportowych.

