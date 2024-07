GIS: Uwaga na to piwo! Nie jest bezalkoholowe

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu jednej partii piwa Żywiec Jasne Pełne 0,5 l. Powód? Błędna etykieta na niektórych butelkach, która informowała, że piwo jest bezalkoholowe, choć w rzeczywistości zawierało alkohol.

Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wycofaniu jednej partii piwa Żywiec Jasne Pełne ze względu na oznakowanie, wprowadzające konsumenta w błąd.

„Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany przez producenta, że w wyniku błędu na linii produkcyjnej do niektórych butelek zastosowano niewłaściwą etykietę tylną (tzw. kontretykieta), która sugeruje, że jest to produkt bezalkoholowy, podczas gdy zawiera on alkohol w ilości 5,5 proc. obj.” - podano w komunikacie.

Zaznaczono, że przednia etykieta prawidłowo informuje o tożsamości produktu.

Chodzi o produkt Żywiec Jasne Pełne, 0,5 l. Numer partii: L4165616DZ. Kody produkcyjne: od L4166616D0500 do L4166616D0545. Termin przydatności do spożycia: 14.06.2025. Producent: Grupa Żywiec Sp. z o.o., ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec.

GIS podał, że we wtorek producent podjął decyzję o wycofaniu wadliwego piwa z rynku oraz poinformował o sytuacji dystrybutorów, do których sprzedał wadliwy produkt i uzyskał listę punktów sprzedaży detalicznej, do których mógł on trafić.

Producent przygotował informację dla konsumentów, która zostanie umieszczona w wybranych punktach sprzedaży w widocznym miejscu przy półce z piwami i umieścił informację o błędnie oznakowanym produkcie na stronie internetowej www.grupazywiec.pl. Uruchomił też infolinię dla konsumentów pod numerem 801 540 450, pod którym można dowiedzieć się jak zwrócić wadliwy produkt.

