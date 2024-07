Przemysław Babiarz zawieszony przez TVP za komentarz!

Przemysław Babiarz zawieszony przez TVP. Nie skomentuje igrzysk w Paryżu

„Informujemy, że po wczorajszych skandalicznych słowach Przemysława Babiarza, został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas Igrzysk Olimpijskich” – poinformowała TVP.

Komentując na antenie TVP w bezpośredniej relacji przebieg ceremonii otwarcia igrzysk komentator telewizyjny Przemysław Babiarz powiedział, komentując obecność piosenki „Imagine” Johna Lennona:

„Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety.”

Wywołało to z jednej strony aplauz, z drugiej konsternację.

Igrzyska olimpijskie można uznać za zakończone, jedynym wygranym jest Przemysław Babiarz, człowiek, który lewatom pokazał środkowy palec. Według mnie to jest wyczyn olimpijski, na złoty medal zasługujący.

Doczekaliśmy czasów, gdy ludzi bardziej szokują slowa prawdy Przemysława Babiarza, że Imagine to pochwala komunizmu niż queerowa Ostatnia Wieczerza na otwarciu IO – napisała w internecie internautka o nicku Jowita.

Redaktor Babiarz zawieszony, bo wypowiedział coś co czują miliony katolików (i nie tylko!). Z drugiej zaś strony wicepremier RP zwyzywany rynsztokowym językiem, bo zagłosował zgodnie ze swoim sumieniem i przekonaniami. Tak wygląda uśmiechnięta Polska, demokracja, tolerancja i miłość, ale tylko do momentu, kiedy myślisz tak jak oni - napisała posłanka PiS Małgorzata Wassermann.

Przemysław Babiarz został zawieszony przez TVP za powiedzenie prawdy o Imagine Lennona. Za powiedzenie, że to wizja komunizmu. Nawet sam Lennon przyznawał, że był to manifest komunistyczny - ocenił jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen

To jest wizja komunizmu, który wchodzi nawet w świat sportu. Panie redaktorze, jesteśmy z Panem! - napisał szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak

Komentarz Babiarza do „Imagine” mi się nie podobał, ale żeby gościa od razu za to zawieszać, to jednak przesada – uznała posłanka Lewicy Paulina Matysiak