Rosną długi przedsiębiorców. Gdzie najszybciej?

W rankingu rzetelności polskich przedsiębiorstw województwo podlaskie pozostaje liderem, a mazowieckie wciąż zajmuje ostatnie miejsce.

Ranking został opracowany przez Rzetelną Firmę we współpracy z Krajowym Rejestrem Długów. Wynika z niego, że najrzetelniejsi są przedsiębiorcy w woj. podlaskim, a najbardziej zadłużeni w mazowieckim.

Spektakularne przetasowania

Na pozostałych pozycjach doszło do przetasowań. „Najbardziej spektakularny jest awans województwa kujawsko-pomorskiego, które od kilku lat pozycjonowało się na jednym z ostatnich miejsc. Tym razem przesunęło się z 15. na 10. miejsce. Z kolei woj. pomorskie spadło z 11. na 14., a dolnośląskie z 10. na 13.” - wskazała Sandra Czerwińska, ekspertka Rzetelnej Firmy.

Najwięksi dłużnicy

Jak poinformowano, długi przedsiębiorstw notowane w KRD wynoszą niemal 10 mld zł. Największa część tej kwoty przypada na firmy z województwa mazowieckiego – na koncie 550 tys. firm widnieje 2,3 mld zł do spłaty.

Na drugim miejscu znaleźli się przedsiębiorcy ze Śląska - 308 tys. z nich ma w sumie 1,2 mld zł długu.

Na trzecim miejscu znalazło się woj. wielkopolskie z 297 tys. firm z nieopłaconymi zobowiązaniami na ponad miliard złotych.

Średnio najwięcej do spłaty mają przedsiębiorcy mazowieccy – ponad 43 tys. zł, łódzcy – 41 tys. zł i wielkopolscy – 39 tys. zł.

Średnio najmniej winni są przedsiębiorcy z woj. zachodniopomorskiego - 33 tys. zł, warmińsko-mazurskiego - 33,6 tys. zł oraz kujawsko-pomorskiego - 34 tys. zł.

Największy odsetek dłużników wśród przedsiębiorców niezmiennie jest w woj. śląskim - 10,25 proc., kujawsko-pomorskim - 10,08 proc. i dolnośląskim - 9,78 proc. Najmniejszy w woj. podkarpackim - 6,24 proc., małopolskim - 6,36 proc. i podlaskim - 6,54 proc.

Tylko w jednym województwie mniej

„Najnowszy ranking rzetelności polskich przedsiębiorstw, przygotowany przez Rzetelną Firmę we współpracy z Krajowym Rejestrem Długów, pokazuje ciekawe zmiany w regionalnym krajobrazie zadłużenia firm. W I półroczu zadłużenie w przeliczeniu na 1000 firm zmalało tylko w jednym województwie - kujawsko-pomorskim. Tylko tutaj zmalało też średnie zadłużenie statystycznego przedsiębiorstwa wpisanego do KRD. W pozostałych województwach te wartości wzrosły, choć w różnym stopniu, co zdecydowało o przetasowaniach na liście” – wskazał prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki.

PAP/bz

