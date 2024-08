Ten kraj ma największy rząd na planecie!

Czarnogórska organizacja pozarządowa „35 milimetrów” zgłosiła w środę rząd Czarnogóry do Księgi rekordów Guinnessa za największą liczbę ministrów w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju - poinformowała telewizja N1.

Po dokonanej przed tygodniem rekonstrukcji rząd Czarnogóry liczy 34 członków i jest największym w historii tego kraju oraz obecnie w Europie. Czarnogóra liczy ok. 620 tys. mieszkańców.

„ Strażnik demokracji”

„Na każde 18 627 osób otrzymaliśmy jednego strażnika demokracji we władzy wykonawczej” - zauważyła organizacja. „35 milimetrów” porównało liczebność czarnogórskiego gabinetu do rządu Chorwacji, która liczy niemal 4 mln obywateli. Każdy z 18 przedstawicieli władzy wykonawczej przypada tam na ponad 215 tys. osób. W Niemczech z kolei każdy przedstawiciel rządu przypada na pięć milionów mieszkańców.

Gwarant stabilności

W ramach pierwszej rekonstrukcji rządu premiera Milojko Spajicia do gabinetu dołączyły prorosyjskie partie, co wzbudziło niepokój Stanów Zjednoczonych. Ambasada USA zaapelowała, by Podgorica skupiła się „na wspólnym celu”, jakim jest akcesja do Unii Europejskiej.

Premier Spajić podkreślił, że „nowy rząd jest gwarantem stabilności i dojrzałości oraz przykładem tego, jak Serbowie i Albańczycy, Serbowie i Bośniacy, Serbowie i Czarnogórcy, mogą razem żyć i pracować”.

PAP/ as/