Uwaga pacjencie: Od dziś zmiany w receptach!

Od 1 sierpnia system teleinformatyczny będzie wymagać wprowadzenia na receptach rocznych okresu stosowania i ilości leku do podania - przypomina Ministerstwo Zdrowia. Dzięki temu informacja o dawkowaniu leku na recepcie ma być czytelna dla pacjenta.

Zmiany dotyczą recept rocznych ważnych 365 dni, szczególnie z okresem stosowania pomiędzy 121 a 360 dniem. W przypadku recept z krótszym okresem stosowania, czyli do 120 dni oraz na wyroby medyczne, sposób zapisu informacji o dawkowaniu, na dotychczasowych lub nowych zasadach będzie zależał od osoby, która receptę wystawia. W zdecydowanej większości recept, czyli ważnych do 30 dni, sposób ordynacji nie zmieni się.

Rozszerzenie dawkowania polega na wskazaniu na recepcie informacji o: okresie stosowania leku, ilości i jednostce dawki leku, częstotliwości podania, liczbie opakowań oraz opcjonalnie szczegółowych informacji o stosowaniu dla pacjenta.

Ministerstwo Zdrowia zaznacza, że wytyczne o przyjmowaniu leków dotychczas były podawane łącznie i w sposób opisowy.

Uniemożliwiało to systemom teleinformatycznym wyliczenie ilości leku, niezbędnej do kontynuacji kuracji lub wydania leku. Ponadto okres stosowania i sposób przyjmowania leku rzadko był podawany na recepcie, co powodowało, że pacjenci różnie interpretowali te informacje.