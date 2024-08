AI? Kobiety je uwielbiają!

Aż 87 proc. Polek, głównie młodych i pracujących, korzysta z AI. To najwyższy odsetek w tej części Europy. Potencjał ten jest jednak niewykorzystany - podała w środowym wydaniu „Rzeczpospolita”

Z najnowszych danych litewskiej organizacji Women Go Tech, do których dotarła „Rz”, wynika, że aż 61 proc. kobiet jest zainteresowanych podnoszeniem wiedzy na temat sztucznej inteligencji. Jak zauważyła gazeta, prym w tym względzie wiedzie Polska. Badanie, w którym ankietowano niemal 5,5 tys. osób z 13 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, wykazało, że aż 87 proc. Polek korzysta z narzędzi AI. To wynik o niemal 20 pkt proc. wyższy od średniej.

Polki kochają SI

Jak tłumaczyła dziennikowi szefowa Women Go Tech Jarune Preikšaite, wynik badania jednoznacznie wskazuje na silne zaangażowanie Polek w nowe technologie i pozwala snuć pozytywne prognozy dla wdrażania AI w naszym kraju.

Powszechne użycie AI może napędzać produktywność i innowacje, zwiększając konkurencyjność gospodarczą Polski. Uwzględniając fakt, że 41 proc. polskich kobiet planuje studiować lub pracować w dziedzinach związanych ze sztuczną inteligencją, widać wyraźną szansę na ekonomiczne wzmocnienie.

Odległy scenariusz

„Dziś jednak daleko nam do tego scenariusza. Szacuje się, że poziom zatrudnienia kobiet przy tworzeniu AI to tylko 13 proc. Analitycy Kearney zauważają z kolei, że nad Wisłą ledwie 27 proc. studentów tzw. kierunków STEM (nauki ścisłe, jak matematyka i inżynieria) to kobiety. W dobie potężnego deficytu specjalistów w IT panie stanowią kompletnie niewykorzystany potencjał” - podsumowuje „Rz”.

PAP/ as/