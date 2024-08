Grzyby w sklepach będą dłużej... świeże

Świeże grzyby dopuszczone do handlu będą mogły być przechowywane dłużej niż 48 godzin - przewiduje przekazany do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia. Zmiana ma się przyczynić do ograniczenia marnowania żywności.

Zgodnie z obowiązującym przepisem maksymalny okres przechowywania świeżych grzybów dopuszczonych do obrotu wynosi 48 godzin w temperaturze do 10 st. C. Tyle że teraz miałby on zostać zniesiony.

Ułatwić życie sieciom handlowym

„Na potrzebę zmiany wzoru atestu na grzyby świeże wskazują przedstawiciele branży grzybiarskiej, uzasadniając, że jest on niedostosowany do aktualnych warunków rynkowych, bowiem od czasu wprowadzania tego wzoru do użytku znaczącym zmianom uległ obrót grzybami świeżymi, rosnącymi w warunkach naturalnych, a także zmienił się sposób konfekcjonowania grzybów świeżych, rosnących w warunkach naturalnych, ich pakowania, przechowywania i transportu, który odbywa się w warunkach chłodniczych dla zachowania jak najlepszej jakości i trwałości produktów” - wskazano w ocenie skutków regulacji.

Jak dodano, problem dotyczy głównie sprzedaży grzybów świeżych w placówkach detalicznych, w tym w dużych sieciach handlowych, i jest związany ze sposobem dystrybucji i brakiem możliwości skrócenia czasu dostawy.

Podział odpowiedzialności

Po wprowadzeniu zmiany klasyfikator grzybów lub grzyboznawca wydając atest na grzyby świeże, tak jak dotąd będzie stwierdzał, że w dniu wystawienia atestu grzyby świeże są określonego gatunku oraz pod względem zgodności gatunkowej i cech organoleptycznych nie budzą zastrzeżeń i nadają się do obrotu i przetwórstwa. Natomiast za warunki przechowywania grzybów, ich transportu i sprzedaży, będzie odpowiedzialny podmiot działający na rynku spożywczym.

Sprzedaż świeżych grzybów ma zostać objęta takimi samymi zasadami jak sprzedaż świeżych owoców i warzyw, których ocena przydatności do sprzedaży m.in. pod względem cech organoleptycznych należy do podmiotów wprowadzających je do obrotu.

PAP/bz

