Pieniądze dla wszystkich partii, prócz PiS. "Uruchamiam wypłatę"

Zwrot kosztów za kampanię wyborczą trafi z budżetu państwa do wszystkich partii. Jest wyjątek - Prawo i Sprawiedliwość. Ta partia wciąż czeka na decyzję komisji.

Uruchomiłem procedurę wypłaty dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla partii politycznych i komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zgodnie z pismem PKW z 8 sierpnia oraz art. 150 Kodeksu wyborczego dla podmiotów, wobec których PKW podjęła stosowną uchwałę - pisze na platformie X, minister finansów Andrzej Domański

Eliminacja PiS?

„Rodzi się więc zasadnicze pytanie - czy nie mając rozliczonych wszystkich komitetów, co wpływa na wysokość ogólnej puli do podziału, minister finansów powinien w ogóle wypłacić pieniądze? Nasz rozmówca zorientowany w systemie wyborczym sugeruje, że minister zrobi to wtedy na własną odpowiedzialność” – informuje portal money.

Jak zauważają nasi rozmówcy, wypłata odbędzie się w trybie nieprzewidzianym w Kodeksie wyborczym – czytamy na stronach money.pl.

Wyliczenia

Z wyliczeń PKW na tym etapie wynika, że koalicyjnemu komitetowi KO (w skład którego wchodzą Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Zieloni) państwo wypłaci ok. 32,8 mln zł. Platformie Obywatelskiej przypadnie prawie 32 mln zł. Pozostałe ugrupowania tworzące ten komitet otrzymają po kilkaset tysięcy złotych – informuje money.pl.

Łącznie dziewięć komitetów, których sprawozdania rozliczyła PKW, wydało 92,6 mln zł, a w ramach dotacji otrzyma z powrotem 54,4 mln zł. Na drugim miejscu w kolejności uzyskanych kwot znalazła się Trzecia Droga, która otrzyma niemal 12,6 mln zł; ludowcom przypadnie z tego 8,4 mln zł, a Polsce 2050 - ponad 4,1 mln zł. Lewica otrzyma 5,8 mln zł zwrotu, a Konfederacja niecałe 3 mln zł.

Prawo do dotacji

Prawo do dotacji przysługuje każdemu komitetowi wyborczemu (partii politycznej, koalicji, czy wyborców), który zdobył w parlamencie minimum 1 mandat. Wypłata dotacji i jej ostateczna wysokość jest jednak związana z decyzją PKW w sprawie sprawozdania finansowego, jakie pełnomocnik finansowy każdego komitetu wyborczego musi złożyć w ciągu trzech miesięcy od wyborów, a PKW ma sześć miesięcy od momentu złożenia sprawozdania na podjęcie decyzji w jego sprawie.

Sprawozdania z komitetu

W ubiegłorocznych wyborach do Sejmu kandydatów wystawiło 12 komitetów wyborczych, a do Senatu 49 komitetów wyborczych.

Na posiedzeniu 31 lipca PKW - jak poinformował jej przewodniczący Sylwester Marciniak - przyjęła sprawozdanie finansowe ośmiu komitetów wyborczych, przy czym bez zastrzeżeń jedynie sprawozdanie komitetu Lewicy.

Ze wskazaniem uchybień przyjęte zostały sprawozdania: KKW Koalicja Obywatelska, KKW Trzecia Droga, KW Konfederacja, KWW Andrzej Dziuba - Pakt Senacki, KWW Józefa Zająca, KWW Krzysztof Kwiatkowski - Pakt Senacki, KWW Wadim Tyszkiewicz - Pakt Senacki. Przewodniczący PKW powiedział wówczas, że uchybienia tych komitetów były mniejszej wagi i nie powodowały konieczności odrzucenia sprawozdania. PKW odrzuciła jedno sprawozdanie: KWW Zygmunt Frankiewicz - Pakt Senacki.

„ Możliwe nieprawidłowości PiS”

Natomiast do sprawozdania finansowego komitetu PiS PKW ma powrócić 29 sierpnia. Decyzja została odroczona, gdyż PKW dysponująca już materiałami z Najwyższej Izby Kontroli oraz kancelarii premiera, których autorzy wskazują na możliwe nieprawidłowości przy finansowaniu kampanii wyborczej, zwróciła się jeszcze do Rządowego Centrum Legislacji oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) o wyjaśnienia wątpliwości, wypływających - jak powiedział szef PKW - z pism, które w ostatnim czasie dotarły do Komisji.

Konsekwencją odrzucenia sprawozdania finansowego komitetu wyborczego jest pomniejszenie dotacji przysługującej w związku ze zdobytymi w parlamencie mandatami o kwotę stanowiącą równowartość trzykrotności wysokości środków pozyskanych lub wydatkowanych z naruszeniem przepisów, jednak pomniejszenie to nie może wynosić więcej niż 75 proc. wysokości dotacji.

Jeśli sprawozdanie finansowe zostanie odrzucone pełnomocnik finansowy komitetu ma prawo, w ciągu 14 dni od doręczenia mu postanowienia PKW, wnieść skargę do Sądu Najwyższego. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN rozpatruje skargę i wydaje w tej sprawie orzeczenie w terminie 60 dni. Od orzeczenia SN nie przysługuje odwołanie. Jeśli SN uzna skargę za zasadną, PKW postanawia o przyjęciu sprawozdania finansowego.

