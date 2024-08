Straszne skutki nawałnic: Na pomoc WOT?

Działamy na bieżąco, sytuacja jest pod kontrolą; jeżeli wsparcie ze strony wojsk obrony terytorialnej będzie konieczne, to „wotowcy” są gotowi do pomocy - powiedział we wtorek szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do skutków nawałnicy, która m.in. przeszła przez Warszawę i spowodowała utrudnienia.

W nocy z poniedziałku na wtorek przez kraj przeszły nawałnice. Z utrudnieniami po ulewnych deszczach zmaga się Warszawa. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powołał sztab kryzysowy. Zalane są m.in trasa S7 i S8.

Szef MON zabiera głos

Do sytuacji odniósł się Kosiniak-Kamysz, który zapewnił, że rząd, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, sztaby kryzysowe, działają na bieżąco.

Sytuacja jest pod kontrolą. Jesteśmy gotowi do wsparcia jednostkami wojsk obrony terytorialnej, jeżeli taka potrzeba by zaszła.

Przekazał, że rano rozmawiał z prezydentem Warszawy na temat pomocy dla miasta.

Jeżeli wsparcie ze strony wojsk obrony terytorialnej będzie konieczne, to wotowcy są gotowi do pomocy. Wszystkie służby państwa działają.

Śledzić alerty RCB

Poprosił o zachowanie ostrożności, gdyż ulewne deszcze mogą się jeszcze powtórzyć.

Proszę o czytanie alertów RCB.

Gdzie utrudnienia?

We wtorek rano rzecznik prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Karol Kroć przekazał, że w związku z nawalnymi deszczami zalana jest S8 na wysokości Marymontu, wiadukty na S2, trasa S79 przy lotnisku, al. Sikorskiego przy Dolince Służewieckiej, wiadukty przy Laurowej, wiadukty przy Alei 4 Czerwca. Poinformował, że Wisłostrada jest drożna.

Po godzinie 10 wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski ocenił, że udrożnienie tras S7, S79 i S2 to kwestia kilku najbliższych godzin. Dodał, że prawdopodobnie do godz. 15 uda się udrożnić także trasę S8.

PAP/ as/