Dramat! Załamanie w wynikach finansowych polskich firm

Wynik finansowy netto przedsiębiorstw w I półroczu 2024 roku wyniósł 96,3 mld zł i był niższy o 28,2 proc. niż przed rokiem - podał GUS. Zysk netto polskich firm spadł do 131,1 mld zł i był niższy o 32,5 mld zł od uzyskanego w I półroczu 2023 roku, czyli o niemal o 20 proc.

„Wynik finansowy netto wyniósł 96,3 mld zł i był niższy o 28,2 proc. niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 131,1 mld zł i był niższy o 32,5 mld zł od uzyskanego w I półroczu 2023 roku, a strata netto wyniosła 34,7 mld zł i zwiększyła się o 5,2 mld zł w skali roku. Zysk netto wykazało 71,0 proc. ogółu przedsiębiorstw (wobec 75,6 proc. rok wcześniej), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 79,9 proc. przychodów ogółem badanych przedsiębiorstw (wobec 81,3 proc. przed rokiem)” - podał GUS.

„W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 70,9 proc. jednostek (przed rokiem 77,9 proc.), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 80,7 proc. (wobec odpowiednio 80,6 proc. przed rokiem)” - dodano.

Przychody przedsiębiorstw niefinansowych ogółem były niższe o 5,4 proc. od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania spadły o 3,9 proc.

Pogorszył się wskaźnik poziomu kosztów z 93,9 proc. przed rokiem do 95,3 proc. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów spadły o 5,3 proc., a koszty tej działalności – o 3,9 proc. Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 105,4 mld zł i był niższy o 28,2 proc. w stosunku do 1 półrocza 2023 roku.

Wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 9,0 mld zł i był niższy o 0,4 mld zł niż przed rokiem. Zanotowano pogorszenie wyniku na operacjach finansowych (2,9 mld zł wobec 6,5 mld zł w 1 półroczu 2023 roku).

Wynik finansowy brutto wyniósł 117,4 mld zł (wobec 162,6 mld zł przed rokiem), a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 21,0 mld zł (wobec 28,5 mld zł przed rokiem)

Spadają wskaźniki rentowności

Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto zmniejszył się z 5,7 proc. do 4,3 proc., wskaźnik rentowności obrotu brutto – z 6,1 proc. do 4,7 proc., a wskaźnik rentowności obrotu netto – z 5,1 proc. do 3,8 proc.

PAP Biznes, sek

