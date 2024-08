Blokada sprzedaży firmy Węgrom! "Kontakt z Rosją"

Hiszpański wywiad zaalarmował rząd Pedro Sancheza przed powiązaniami z Rosją węgierskiej firmy Ganz-MAVAG, która chciała przejąć Talgo, hiszpańskiego producenta taboru kolejowego – pisze w środowym wydaniu hiszpański dziennik „El Pais”.

Rząd Hiszpanii odrzucił we wtorek ofertę przejęcia firmy Talgo przez węgierską grupę Ganz-MAVAG, powołując się na „niemożliwe do przezwyciężenia” ryzyko dla ochrony strategicznych interesów kraju i bezpieczeństwa narodowego.

Według doniesień „El Pais” rząd Hiszpanii oparł się na raportach instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju, w tym Narodowego Centrum Wywiadowczego (CNI). Jak pisze dziennik, wskazywały one na powiązania węgierskiej grupy z Rosjanami.

Ganz-MAVAG to konsorcjum, w którym 45 proc. udziałów należy do państwowego funduszu inwestycyjnego, podlegającego ministerstwu gospodarki Węgier, a 55 proc. do węgierskiego przewoźnika kolejowego Magyar Vagon (MAV).

Kontakty z Rosjanami

Jak pisze „El Pais”, MAV utrzymywał kontakty z rosyjskim producentem pojazdów szynowych Transmaszholdingiem, z którym wciąż ma mieć nieformalne powiązania.

W raportach hiszpańskiego wywiadu i instytucji bezpieczeństwa podkreślono również „potrzebę obrony kluczowych technologii Talgo, w szczególności automatycznej zmiany toru, która umożliwia szybkim pociągom poruszanie się po różnych szerokościach torów, a tym samym przekraczanie granic między krajami”.

„El Pais” pisze, że technologia ta mogłaby ułatwić logistykę wojskową Rosji w trakcie wojny z Ukrainą.

Rosja posiada również materiały Talgo wymagające konserwacji, którymi nie była w stanie się zająć z powodu sankcji nałożonych na Moskwę.

Ganz-MAVAG przygotowuje wnioski do sądów w Hiszpanii i UE w związku z zablokowaniem przejęcia Talgo.

Z Madrytu Marcin Furdyna

PAP/ as/