Gigant branży AGD z USA wchodzi do Polski. Wywróci stolik?

Producent sprzętu gospodarstwa domowego, spółka Amica Wronki poinformowała we wtorek o nabyciu 100 procent udziałów w brytyjskiej spółce CDA, będącej dystrybutorem sprzętu AGD na tamtejszym rynku. Wartość transakcji to 147 mln zł (24,3 mln funtów). Spółka poinformowała we wtorek w komunikacie prasowym, że transakcja pozwala Amice "istotnie umocnić swoją pozycję w Europie Zachodniej". Rynek…