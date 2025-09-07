Nawrocki na Jasnej Górze: jestem i będę głosem polskiej wsi

Z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego na Jasnej Górze w niedzielę trwają uroczystości dożynkowe. Głównym punktem wydarzenia w Częstochowie jest msza z błogosławieństwem wieńców żniwnych.

„Chcę Was prowadzić do czasów, w których polski chłop i polska wieś tylko żywią, a bronić nie muszą. Chcę, żebyśmy żyli w świecie bez wojny. Jako zwierzchnik Sił Zbrojnych zrobię wszystko, by tak się stało, by polska wieś żywiła, a nie musiała bronić, choć zawsze można przecież na was liczyć. Dlatego będę i jestem głosem polskiej wsi i w Polsce, i na całym świecie” - powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości dożynkowych na Jasnej Górze - relacjonuje portal wPolityce.pl

Polska zapisana jest w polskiej wsi

„Szczęść Boże kochani rodacy! Dzisiaj spotykamy się u stóp Królowej Polski, Matki Bożej Jasnogórskiej, żeby Królowej i Panu Bogu podziękować za to, że mamy naszych wspaniałych rolników, mamy plony i Polska dzięki Wam jest bezpieczna żywnościowo. Za to dziękujemy dzisiaj Królowej Polski. Ale także ja jako prezydent RP chcę wam z całego serca podziękować i za plony, i za trud pracy, za Waszą pasję, za miłość do polskiej ziemi, za przywiązanie do naszej narodowej tradycji, ale też za to, że dzięki Wam - kochani mieszkańcy wsi – Polska jest bezpieczna żywnościowo” — rozpoczął Karol Nawrocki.

Prezydent zaznaczył, że zawdzięczamy rolnikom nasze bezpieczeństwo, dlatego są tak ważni w całej architekturze bezpieczeństwa państwa polskiego.

Wasza codzienna praca i trud szczególnie w tym roku, w którym przekładały się i susze, i powodzie pokazuje, jak ważna jest dla Polski praca polskiego rolnika. Polska wieś zawsze to serce polskiej tradycji i naszego dziedzictwa narodowego. To nie tylko bezpieczeństwo żywnościowe, ale Polska zapisana jest w polskiej wsi, w waszym pielęgnowaniu tożsamości, naszej narodowej tradycji i wartości w naszej kulturze kulinarnej. Dziękuję z tego miejsca Ochotniczym Strażom Pożarnym i wspaniałym paniom i panom z Kół Gospodyń Wiejskich. Dziękuję, że tu jesteście. Tu jest Polska i Polska, która trwa za sprawą mieszkańców polskiej wsi - mówił prezydent.

Prezydent RP Karol Nawrocki (C), generał Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika (paulinów) Arnold Chrapkowski (C-L) oraz przeor klasztoru na Jasnej Górze Samuel Pacholski (C-P) podczas głównych uroczystości dożynkowych na Jasnej Górze / autor: PAP/Waldemar Deska

Ogólnopolskie dziękczynienie za plony w Częstochowie

Ogólnopolskie dziękczynienie za plony w Częstochowie odbywa się pod hasłem „Do Maryi w Roku Jubileuszowym”. Organizatorem rolniczego święta na Jasnej Górze jest Krajowe Duszpasterstwo Rolników.

Uroczystej sumie przewodniczy biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk, który wygłosił też homilię. Jak podały służby prasowe Jasnej Góry, rolnicy podczas tegorocznych dożynek w szczególny sposób modlić się będą w intencjach papieża Leona XIV oraz o ład moralny w ojczyźnie i pokój na świecie.

Ogólnopolską Pielgrzymkę Rolników zainaugurowała w sobotę wieczorem msza święta w jasnogórskiej bazylice. W niedzielę rano rozpoczęła się modlitwa na placu przed jasnogórskim szczytem z udziałem orkiestr i zespołów śpiewaczych.

Dożynkom jasnogórskim towarzyszy 34. Krajowa Wystawa Rolnicza

Dożynkom jasnogórskim towarzyszy 34. Krajowa Wystawa Rolnicza. W sobotę w jej otwarciu wzięli udział przedstawiciele duchowieństwa, władz państwowych i samorządowych. Wśród nich był wiceminister rolnictwa Adam Nowak, który dziękował rolnikom za ich pracę oraz za troskę o polską tradycję i kulturę narodową.

Organizatorem największej w województwie śląskim i jednej z największych w kraju imprez o charakterze wystawienniczo-targowym jest Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Każdego roku swój dorobek prezentuje tu kilkuset wystawców.

