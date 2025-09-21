Piotr Duda: „rząd, z premierem, wstydu nie mają”

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda skrytykował rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. W niedzielę podczas 43. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę ocenił, że to wstyd dla rządu Donalda Tuska.

Zgodnie z rozporządzeniem od 1 stycznia 2026 r. w Polsce minimalne wynagrodzenie będzie wynosić 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 31,40 zł brutto. To wzrost minimalnego wynagrodzenia o 140 zł brutto, a minimalnej stawki godzinowej o 90 gr brutto.

„Podpisane przez premiera (Donalda Tuska – PAP) rozporządzenie dot. minimalnego wynagrodzenia na przyszły rok i stawki godzinowej to jest wstyd dla tego rządu. Bo stawka godzinowa w przyszłym roku wzrośnie o 90 gr. To jest 90 gr wstydu dla tego rządu. Ale jak obserwuję przedstawicieli tego rządu, z premierem włącznie, to oni wstydu nie mają” – powiedział Piotr Duda.

„Nie ma strony do dialogu”

Lider związku podkreślił, że „Solidarność” domaga się rozmów na forum Rady Dialogu Społecznego. Podczas jej lipcowego posiedzenia nie wypracowano wspólnego stanowiska ws. wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej w 2026 r.

Chcemy rozmawiać, ale po drugiej stronie jest głucha cisza. Nie ma strony do dialogu – zaznaczył Piotr Duda.

Zasygnalizował, że jednym z tematów do rozmów jest kwestia Zielonego Ładu, który – w jego ocenie – prowadzi do pogarszania się sytuacji w kraju, m.in. podwyżek cen energii, zwolnień grupowych i likwidacji zakładów pracy.

Piotr Duda wskazał, że w 2025 r. „Solidarność” obchodzi swoje 45-lecie. Powiedział, że było to 45 lat ciężkiej pracy, a związek w tym czasie nie bał się i nadal nie boi się rozmów na poziomie zakładów pracy, regionów czy kraju.

Tak jak zawsze damy radę, damy radę, bo jesteśmy jednością. (…) Dlatego przetrwaliśmy i funkcjonujemy te 45 lat, bo nie podzieliliśmy się na poszczególne grupy zawodowe czy branże. Jesteśmy jednolitym związkiem zawodowym, tak jak chcieli tego strajkujący w 1980 r. – powiedział Piotr Duda.

Przypomniał, że „Solidarność” ma w statucie zapis o oparciu swojej działalności „na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej”. Wskazał, że coroczna Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy to demonstracja wiary i przywiązania do tych wartości.

43. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy

Wystąpienie przewodniczącego „Solidarności” poprzedziło główne uroczystości na jasnogórskim wzgórzu w ramach 43. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy. Ta przybyła na Jasną Górę pod hasłem: „W Ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo…”.

Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy to kontynuacja inicjatywy błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, który w 1982 r. poprowadził na Jasnej Górze drogę krzyżową dla robotników Huty Warszawa. Jego idea przerodziła się z czasem w ogólnopolską pielgrzymkę.

Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko jest patronem NSZZ „Solidarność”.

Jasna Góra w Częstochowie to jedno z najważniejszych sanktuariów maryjnych zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Znajduje się na niej klasztor paulinów (Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika). Najcenniejszym artefaktem i najważniejszym symbolem Jasnej Góry jest obraz Matki Bożej Częstochowskiej, któremu przypisywane są liczne cuda. Obrona Jasnej Góry podczas potopu szwedzkiego to jeden z ważnych symboli w historii Polski. W 2024 r. Jasną Górę odwiedziło ponad 4 mln pielgrzymów

PAP, sek

