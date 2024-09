Zielony Ład? Polska zaciśnie pasa, by zadowolić UE

Jesteśmy w stanie nie tylko zmniejszyć emisje i zanieczyszczenie powietrza o ponad 50 proc., ale także sukcesywnie obniżać ceny energii do 2040 r. – powiedziała wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska w wywiadzie opublikowanym w środowym „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

W wywiadzie opublikowanym w „DGP” wiceminister klimatu i środowiska odpowiadała na pytanie, co znajdzie się w krajowym planie w dziedzinie energii i klimatu KPEiK.

Polska obniży emisje?

„Pokazujemy, że do 2030 r., mimo wielu opóźnień w transformacji, jesteśmy w stanie nie tylko zmniejszyć emisje i zanieczyszczenie powietrza o ponad 50 proc., ale także sukcesywnie obniżać ceny energii do 2040 r. Możemy też obniżyć koszty zakupu pozwoleń na emisje o połowę w stosunku do tego, co płacimy dzisiaj. Dzięki ograniczeniu emisji i zanieczyszczenia powietrza jesteśmy w stanie poprawić średnią długość naszego życia i jego jakość” – powiedziała Zielińska.

Kiedy KPEiK?

Była pytana także o to, kiedy pojawi się pełna wersja KPEiK. Wcześniejsze deklaracje resortu klimatu i środowiska mówiły, że nastąpi to do końca sierpnia.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Rząd pogrzebie ostatni program PiS?

Polski superdron! Uderzy w cel odległy o 1000 km

Miał być zasiłek 7 tys. zł, będzie 4 tys. zł. Klapa rządu

»» O popularności pożyczek pozabankowych na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj:

„Rozpoczynamy konsultacje publiczne nad dwoma scenariuszami od spotkania 6 września, w siedzibie MKiŚ, na które zaprosiliśmy 70 przedstawicielek i przedstawicieli organizacji ekologicznych, przedsiębiorców i górniczych związków zawodowych. Pierwszy ze scenariuszy przekazaliśmy opinii publicznej już 1 marca. Uzgodnienia międzyresortowe dotyczące drugiego, bardziej ambitnego, właśnie kończymy” – powiedziała wiceminister klimatu.

PAP/ as/