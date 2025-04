„Sieci” o świadkach męki Chrystusa

Świat od wieków podlega gwałtownym przemianom, których świadkami są następujące po sobie pokolenia ludzkości. W najnowszym wydaniu tygodnika „Sieci” redakcja – w obliczu Świąt Zmartwychwstania Pańskiego – podejmuje trudne tematy, które bezpośrednio wpływają na losy jednostek, jak i całego globu.

Artykuły z bieżącego wydania dostępne w ramach subskrypcji Sieci Przyjaciół: https://wpolityce.pl/tygodniksieci/wydanie-biezace.

Świadkowie męki Chrystusa

Sąd, męka i śmierć Jezusa z Nazaretu – z tymi wydarzeniami związani są ludzie, których imiona znają miliony chrześcijan na całym świecie. Poza tym ich losy pozostają zupełnie nieznane większości ludzi. A przecież każdy z nich reprezentuje inną postawę wobec prawdy objawiającej się w człowieku, w którym mieli się spotkać. Grzegorz Górny opisuje sylwetki m.in. Poncjusza Piłata, Annasza i Kajfasza, przypomina też rolę Malchosa, czy Barabasza.

Annasz był najbardziej wpływowym Żydem w Izraelu w czasach Jezusa. Pełnił funkcję arcykapłana w świątyni jerozolimskiej od 6 do 15 r. po Chrystusie. Utorował drogę do tego stanowiska pięciu swoim synom. Z jego córką ożenił się Kajfasz, który dzięki temu małżeństwu został arcykapłanem. Piastował tę godność w latach 18–36 i to on jako przewodniczący Sanhedrynu prowadził proces przeciwko Jezusowi – pisze Grzegorz Górny.

Tak zabito Felka

Choć może się wydawać, że zabójstwo dziecka za pomocą zastrzyku w serce to echa odległej przeszłości, okazuje się, że skandaliczny zabieg przeprowadzony został niedawno w polskim szpitalu. Temat bulwersującego zabiegu aborcji w 37. tygodniu ciąży analizował Goran Andrijanić w artykule „Tak zabito Felka”. Felietonista „Sieci” szuka przyczyn stojących za przyzwoleniem na wykonywanie aborcji w zaawansowanej ciąży:

Po pierwsze, w przepisach zakazujących aborcji niektóre sprawy nie są do końca zdefiniowane, co jest wykorzystywane przez proaborcyjnych aktywistów. Drugim problemem jest zdecydowana obojętność rządu Donalda Tuska na łamanie prawa. Wygląda na to, że obóz lewicowo-liberalny postanowił dać wolną rękę zwolennikom zabijania nienarodzonych dzieci.

Zaplanowany chaos, czyli Trump cli świat

Dariusz Matuszak w tekście „Zaplanowany chaos, czyli Trump cli świat” opisuje histeryczną i infantylną reakcję eurokracji na posunięcia prezydenta Stanów Zjednoczonych. Decyzje Brukseli w kwestii ceł i handlu międzynarodowego są w dużej mierze motywowane interesami niemieckiej gospodarki oraz politycznymi i finansowymi benefitami dla samej Unii.

Eurokraci, piewcy wolnego handlu, swobód gospodarczych i globalizmu mogliby przecież ulżyć naszej doli i sprawić, by Europa nie była najdroższym kontynentem. Można by było obniżyć cła i taryfy do poziomów amerykańskich. (…) Unijne cła mają służyć nie tylko ochronie niemieckiej gospodarki, lecz także unijnej kastie. 75 proc. wpływów z ceł wędruje wprost na konta Brukseli. Cła stanowią dochody własne UE. Do unijnej kasy trafia rocznie ok. 20 mld euro z ceł, co stanowi ok. 15 proc. jej budżetu. Do tego VAT od towarów z importu.

„Nie ma ucieczki od poboru” i inne ciekawe tematy

Europa stoi wobec groźby wycofania amerykańskich sil zbrojnych ze Starego Kontynentu. W tekście „Nie ma ucieczki od poboru” Marek Budzisz podejmuje próbę odpowiedzi na pytania, co w tej sytuacji powinna zrobić Polska oraz czy polityków stać na niepopularne decyzje.

Jeden z najpotężniejszych ludzi w USA, ekscentryczny biznesowy geniusz, a może człowiek wykorzystujący publiczne pieniądze? O Elonie Musku przeczytamy w tekście „Prawdziwy Tony Stark” Aleksandry Rybińskiej.

Czego nie wiemy o koronacji Bolesława w 1025 r.? Na pytanie, które jest zagadką zarówno dla historyków jak i wszystkich miłośników historii próbuje odpowiedzieć Jakub Magrian.

W nowym wydaniu tygodnika także felieton Daniela Obajtka. – Europejscy urzędnicy są w szoku, bo nie mieści im się w głowie, że ktoś może spełniać obietnice wyborcze i zamiast traktować wyborców jak bezwolne narzędzie do zapewnienia sobie ciepłych posadek, amerykański prezydent traktuje ich poważnie i dotrzymuje słowa – podkreśla europoseł PiS i były prezes Orlenu.

Ponadto w tygodniku także komentarze bieżących wydarzeń pióra Jacka Karnowskiego, Bronisława Wildsteina, Krzysztofa Feusette, Marty Kaczyńskiej-Zielińskiej, Jana Pietrzaka, Arkadiusza Mularczyka, Samuela Pereiry, Andrzeja Rafała Potockiego, Ryszarda Czarneckiego, Piotra Zaremby, Katarzyny i Andrzeja Zybertowiczów.

