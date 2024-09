Miliony dla rolników. Pakiet pomocowy, znamy kwoty

Tegoroczne żniwa były trudne ze względu na przyspieszony proces wegetacji i klęski żywiołowe, jak np. gradobicia, czy nawałnice; rolnicy otrzymają pomoc - poinformował w środę minister rolnictwa Czesław Siekierski. Jak dodał, według szacunków, w tym roku zbiory zboża będą o 4,6 proc. niższe r/r.

Napływ produktów z Ukrainy? „Nie ma problemów”

„Rolnicy zakończyli żniwa, trudne żniwa, bo był przyspieszony okres wegetacja, były gradobicia, nawałnice, a więc mamy pełną grupę trudnych sytuacji, szkód, jakimi zostali dotknięci rolnicy” - powiedział w środę w Programie 1 Polskiego Radia minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski.

Jak dodał, według szacunków, w tym roku zbiory zboża będą niższe o 4,6 proc. r/r. Będą większe wartości, jeśli chodzi o zbiór kukurydzy.

Odnosząc się do sytuacji na rynkach rolnych w kontekście Ukrainy, szef resortu rolnictwa zapewnił, że nie ma problemów z napływem produktów rolnych z Ukrainy, choć pojawiły się przepływy towarów poza kontrolą.

Musimy dalej wzmocnić kontrole graniczną - wskazał.

Problem ze zbiorami

Jak dodał, jest problem ze zbiorami.

Są szkody, które dotyczą sadowników, są gminy np. w świętokrzyskim czy śląskim, gdzie nie było żniw, bo była taka skala zniszczeń. Wielu rolników nie ma środków na zachowanie ciągłości produkcji. Problemem są też ceny zboża, ale te nie ustala rynek krajowy, ale rynek światowy - powiedział minister.

Zapowiedź wsparcia

Siekierski przypomniał, że rząd we wtorek przyjął rozporządzenie ws. pomocy sadownikom. Na ten cel przeznaczone jest 470 mln zł. Minister zapowiedział, że będzie także dodatkowa pomoc dla rolników, którzy ponieśli straty z powodu zjawisk pogodowych.

Skąd pieniądze?

Wsparcie finansowe dla poszkodowanych producentów opiera się na znacznym budżecie, który wynosi łącznie około 470 milionów złotych. Środki te pochodzą z dwóch źródeł: z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 37 milionów euro oraz z budżetu krajowego, który przeznaczył na ten cel 74 miliony euro. Tak duży budżet umożliwi objęcie wsparciem szerokiej grupy rolników, których uprawy ucierpiały w wyniku ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Kto może skorzystać z pomocy?

Pomoc finansowa będzie dostępna dla rolników, którzy spełniają określone kryteria. Wsparcie będzie przysługiwało producentom rolnym, w których gospodarstwach wystąpiły znaczne szkody w uprawach:

- Szkody przekraczające 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej z lat 2021-2023 lub z trzech lat w okresie 2019-2023 (z wykluczeniem lat o najwyższej i najniższej produkcji).

- Szkody wynoszące co najmniej 40 proc. plonów spowodowane przez przymrozki w okresie od 15 do 30 kwietnia 2024 r. lub przez gradobicia w maju 2024 r.

Uprawy objęte wsparciem obejmują m.in. drzewa owocowe, winorośl, maliny, truskawki oraz porzeczki.

Stawki wsparcia

Stawki wsparcia dla rolników będą różnicowane w zależności od poziomu strat oraz rodzaju uprawy. W zależności od wielkości szkód, stawki pomocy będą się wahać od 1 500 zł/ha do nawet 6 000 zł/ha.

- Grupa I (np. agrest, aronia, porzeczka): wsparcie od 1 500 zł/ha do 3 000 zł/ha, w zależności od poziomu strat.

- Grupa II (np. brzoskwinia, czereśnia, jabłoń): wsparcie od 2 500 zł/ha do 5 000 zł/ha.

- Grupa III (np. borówka, malina, winorośl): wsparcie od 3 000 zł/ha do 6 000 zł/ha.

Terminy składania wniosków

Producenci rolni, którzy spełniają wymagania, będą mogli składać wnioski o wsparcie finansowe do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w okresie od 1 do 22 października 2024 roku. Środki zostaną wypłacone do końca roku, najpóźniej do 31 grudnia 2024 roku.

Znaczenie wsparcia

Wsparcie finansowe dla rolników to kluczowy element pomocy dla sektora rolniczego w Polsce, który coraz częściej boryka się z ekstremalnymi zjawiskami klimatycznymi. Przymrozki i gradobicia powodują znaczne straty w plonach, co bez odpowiedniej pomocy finansowej mogłoby doprowadzić do bankructwa wielu producentów. Wprowadzone wsparcie stanowi nie tylko zabezpieczenie dla rolników, ale także ważny krok w kierunku stabilizacji krajowego rynku owoców i warzyw.

Dzięki tej inicjatywie, polscy rolnicy będą mogli odbudować swoje gospodarstwa i kontynuować produkcję, co przyczyni się do ochrony rodzimego rynku rolno-spożywczego oraz zapobiegnie dalszym negatywnym skutkom zmian klimatycznych dla sektora rolnego.

