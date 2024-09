Nadchodzi bieda. PiS: To ustawa o dochodach JST

Przyjęcie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadzi chaos finansowy i biedę polskich samorządów - ocenił w czwartek poseł PiS Mariusz Krystian. „Projekt ustawy w obecnym kształcie ma negatywny wymiar społeczny, gospodarczy i samorządowy”.

W ubiegłym tygodniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przedłożony przez Ministra Finansów. Części subwencji ogólnej dla samorządów zastąpione zostaną potrzebami finansowymi. Potrzeby wyrównawcze będą wyliczane na podstawie zamożności mieszkańców danej kategorii, a potrzeby rozwojowe będą uzależnione od wydatków inwestycyjnych samorządów w ostatnich dwóch latach.

Więcej dla większych, mniej dla biedniejszych

Zdaniem posła PiS Mariusza Krystiana, ustawa ta wprowadzi chaos finansowy i „biedę polskich samorządów”.

Ona teoretycznie zwiększa dochody jednostek samorządu terytorialnego, ale w taki sposób, że te wzrosty w najmniejszy sposób będą dotyczyły samorządów wiejskich, które mają znikomą możliwość zwiększania tzw. dochodów własnych i które mają mały udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - zauważył poseł PiS.

Mieszkańcy wsi i miast mogą już żegnać się z inwestycjami

W jego ocenie, w związku z tym mieszkańcy małych miast i wsi mogą już „powoli żegnać się z inwestycjami, które były im potrzebne - przebudową szkół, budową kanalizacji czy oczyszczalni ścieków”. Podkreślił, że ustawa ma negatywny wymiar społeczny, gospodarczy i samorządowy.

Gminy z mniejszym budżetem będą prosić rząd o pieniądze

Posłanka PiS Anna Pieczarka zwróciła uwagę, że projekt ustawy oparty jest przede wszystkim na wielkości poszczególnych budżetów, jakie posiada gmina. Według niej, zakłada on też „uniezależnienie się gmin od polityki”.

To odpolitycznienie miałoby wyglądać w ten sposób, że gminy, które posiadają większe budżety dostaną dofinansowanie na większym poziomie, a gminy biedniejsze dostaną mniejsze dofinansowanie. W związku z tym, gminy z mniejszym budżetem będą mogły zwracać się do rządu o dodatkowe dofinansowanie - podkreśliła.

Według Pieczarki, przyjęcie ustawy w obecnym kształcie spowoduje, że ”bogate samorządy będą jeszcze bogatsze, a biedne samorządy - jeszcze biedniejsze„.

W projekcie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zaproponowano odejście od obecnej zasady, według której dochód samorządów z tytułu PIT i CIT naliczany jest od podatku należnego danej JST. Od przyszłego roku dochody samorządów z PIT i CIT liczone będą jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST.

Wpływy będą zależeć od dochodów podatników

Każda z kategorii samorządu terytorialnego – czyli gminy, miasta, województwa oraz miasta na prawach powiatu - będzie miała określony procentowy udział w dochodach podatników PIT i CIT. Poza tym samorządy będą partycypować w podatku pobieranym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Projekt zawiera również mechanizm tzw. korekty zamożności, utrzymywany w związku z dużym zróżnicowaniem dochodowym JST, ale różniący się od obecnego „janosikowego”. JST nie będą wpłacać do budżetu państwa „janosikowego” - korekta zamożności dokonywana będzie co do zasady poprzez obniżenie kwoty zwiększonych dochodów z PIT i CIT.

Jak wynika z harmonogramu obrad Sejmu pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego odbędzie się w piątek.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Polski czempion o międzynarodowym zasięgu ma duże problemy

Szwedzi zamykają jedną z fabryk. A co z Gdańskiem?

Znana sieć drogerii zamyka wszystkie sklepy w Polsce

pap, jb

»» Rozmowa z Arturem Soboniem, członkiem zarządu NBP wielkich zakupach złota przez bank centralny na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj: