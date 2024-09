Drogo i coraz drożej: Studenci pełni obaw

Niemal 90 proc. studentów uważa, że koszty związane z utrzymaniem w tym roku akademickim będą wyższe niż?w poprzednim - wynika z badania agencji pracy natychmiastowej Tikrow. 24 proc. pytanych studentów ocenia, że uda im się „przeżyć” za 1,5 tys. zł miesięcznie, tyle samo, że potrzebuje 2-3 tys.

Według wyników sondażu, sześciu na 10 studentów uważa, że musi przygotować się na wzrost ogółu kosztów (wynajmu pokoju czy mieszkania, żywności, sprzętu elektronicznego, biletów komunikacji miejskiej itp.) o 10-20 proc. względem poprzedniego roku akademickiego.

Wyższe koszty

Co trzeci student (33 proc.) ocenia, że w tym roku akademickim musi przygotować się na koszty wyższe od 20 do 30 proc. rdr. 4,4 proc. respondentów spodziewa się wzrostu kosztów od 30 do 50 proc. a 1,6 proc. sądzi, że będą one wyższe o połowę lub więcej.

Studenci zapytani o konkretne zakresy kwot, które ich zdaniem pozwoliłyby zapewnić im swobodne utrzymanie, najczęściej wskazywali przedział od 1,5 do 2 tys. złotych.

24 proc. badanych uważa, że uda im się „wyrobić” za 1,5 tys. zł miesięcznie, również 24 proc. twierdzi, że przeznaczy na utrzymanie od 2 do 3 tys. zł. Co dziesiąty student uważa, że potrzebuje od 3 do 4 tys. złotych. Dla nieco ponad 7 proc. badanych będzie to powyżej 4 tys. złotych.

Co trzecia osoba rozpoczynająca lub kontynuującą studia będzie więc potrzebować od 2 do 4 tysięcy złotych, zaś blisko co piąta jest przekonana, że nie uda jej się utrzymać bez posiadania miesięcznych wpływów na poziomie min. 3 tys. złotych.

Bliscy na ratunek

40 proc. studentów przyznało, że korzysta ze wsparcia finansowego bliskich osób „w dużej części”. Tyle samo podało, że otrzymuje tego typu pomoc, ale tylko w niewielkim zakresie. Pozostałe 20 proc. badanych stwierdziło, że utrzymuje się wyłącznie samodzielnie.

Opinie zebrano w badaniu CAWI na próbie liczącej 1000 osób. Badanie zrealizowano 9 września 2024 roku. Studenci dzienni stanowili 74,1 proc. grupy badanych, a zaoczni bądź wieczorowi - 25,9 proc.

Tikrow to agencja pracy natychmiastowej, oferująca jednodniowe zlecenia od ponad 200 firm reprezentujących różne branże, m.in. retail, produkcję, logistykę, HoReCa czy administrację.

