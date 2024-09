Pokaz supermyśliwców. Takie trafią do Polski [ZDJĘCIA]

Podczas Bali International Air Show na wyspie Bali (Indonezja) widzowie i wojskowi mogli zobaczyć rozmaite platformy lotnicze. Wśród nich był też F-35, który wejdzie na wyposażenie także i naszych sił zbrojnych!

Bali International Air Show jest największą imprezą lotniczą w Indonezji, która zgromadziła lotników i pasjonatów lotnictwa z całego świata.

F35 na płycie lotniska - Polska także uzyska tego typu samoloty / autor: PAP/EPA/MADE NAGI

Podczas imprezy odbył się też specjalny pokaz samolotów F-35, należących do australijskich sił zbrojnych!

Przypomnijmy: Polska zamówiła 32 odrzutowce F-35A. Pierwszy samolot, oznaczony AZ-01, trafi do Polskich Sił Powietrznych jeszcze w tym roku. Samolot będzie początkowo stacjonował w bazie Ebbing Air National Guard w stanie Arkansas, gdzie odbywać się będzie szkolenie polskich pilotów. Samolot został już pokazany, podczas specjalnego wydarzenia w USA.

Wyposażenie pilota F35 przypomina sprzęt z filmu Science Fiction / autor: PAP/EPA/MADE NAGI

Polskiego eFa, o kryptonimie „Husarz” widział już ekspert ds. lotnictwa i analityk Maciej Szopa. W wywiadzie dla portalu wGospodarce.pl wskazywał na zalety tej maszyny, stawiając sprawię jasno, wskazując, iż F35 „jest lepszy niż wszystko o czym może zamarzyć Rosja!”

Australijskie siły zbrojne dysponują eFami już od jakiegoś czasu / autor: PAP/EPA/MADE NAGI

Jak wskazuje Szopa:

Polski samolot to wersja A, czyli następca F-16. Podobnie jak samolot norwerski będzie dysponował na kadłubie dodatkowym garbem, w którym znajduje się spadochron hamujący. Umożliwia to korzystanie z krótkich pasów startowych. To rozwiązanie poza Polską i Norwegią wybrało niewiele państw.