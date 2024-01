„Gazeta Bankowa”: fatalne skutki ataku na NBP

Prezes Narodowego Banku Polskiego, prof. Adam Glapiński, stał się obiektem bezprecedensowych ataków ze strony polityków obecnej koalicji rządzącej. Atak na niego jest zarazem uderzeniem w bank centralny i jego niezależność. Konsekwencje tej politycznej krucjaty mogą być dla gospodarki fatalne. Muszą wywołać również międzynarodowe reperkusje, gdyż niezależność banków centralnych państw Unii Europejskiej jest bezwzględnie broniona przez unijne instytucje – o tym w najnowszym numerze miesięcznika „Gazeta Bankowa”.

Koalicja zabrnęła w ślepy zaułek

„Narodowy Bank Polski jest częścią Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Atak rządu lub parlamentu na NBP jest pośrednio uderzeniem w ten system. Niezależność banków centralnych zawsze podlega obronie, zwłaszcza przez TSUE”, mówi prof. Ireneusz Dąbrowski, członek Rady Polityki Pieniężnej, ekonomista i prawnik, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w rozmowie z Maciejem Wośko i Stanisławem Koczotem („Koalicja zabrnęła w ślepy zaułek”).

Według niego, rząd obawia się kosztów tej operacji, ponieważ byłyby one duże na wielu płaszczyznach – zarówno finansowej, wizerunkowej, jak i w relacjach z Unią Europejską, na które obecnie rządzący są bardzo wrażliwi. Na pytanie, czy źródłem politycznej ofensywy przeciwko NBP może być chęć wprowadzenia Polski do strefy euro, prof. Ireneusz Dąbrowski odpowiada: „W obecnym stanie prawnym to oczywiście niemożliwe. Widzimy natomiast, że unijne traktaty bardzo szybko ewoluują i za chwilę możemy się obudzić w nowej rzeczywistości, w której wejście do strefy euro dokonuje się w jakiejś uproszczonej formule”.

Według prof. Ireneusza Dąbrowskiego, minimum inflacji osiągniemy na przełomie lutego i marca, być może nawet znajdziemy się wtedy w celu inflacyjnym.

„Mówię to jako ekonomista, a niekoniecznie jako członek RPP. Na przełomie lutego i marca znajdziemy się w kluczowym momencie. I co dalej? Obawiam się, że duży wpływ na wysokość inflacji będzie miała polityka fiskalna. (…) Może się okazać, że gdy pojawi się tak duży popyt, NBP będzie musiał rozważyć skrócenie swojej pozycji w obligacjach covidowych i część tych papierów sprzedać na rynku, żeby ściągnąć nadwyżkę pieniądza”. Jak duża jest pula tych obligacji? „Obligacje covidowe znajdujące się w dyspozycji NBP to 144 mld zł, w tym roku zapadają papiery o wartości 9 mld zł”. Ewentualna sprzedaż tych papierów na rynku będzie oznaczała to, według prof. Ireneusza Dąbrowskiego, „że rentowności obligacji Skarbu Państwa pójdą w górę”. I dodaje: „Jeżeli dojdzie do gwałtownego wzrostu cen, NBP – jak sądzę – będzie musiał w jakiś sposób na to odpowiedzieć”.

Prof. Adam Glapiński Człowiekiem Wolności 2023

Na kolejnych stronach „Gazety Bankowej” publikujemy laudację Michała Karnowskiego, członka zarządu wydawnictwa Fratria, wygłoszoną na cześć prof. Adama Glapińskiego, któremu tygodnik „Sieci” przyznał tytuł Człowieka Wolności 2023. „Atakowany w sposób niezwykle brutalny, bezpardonowy, prezes NBP broni nie tylko konstytucyjnej niezależności instytucji, lecz także udowadnia, że zgodnie z podjętym zobowiązaniem stoi na straży podstaw naszej państwowości – złotego, niezależnej polityki monetarnej i suwerennej polityki gospodarczej” państwa”.

Jak okiełznać sztuczną inteligencję

Bartosz Życiński pisze o ryzykach związanych ze sztuczna inteligencją („Coraz trudniejsza obrona prawdy”). Zwraca uwagę na łatwość obsługi interfejsów AI. „To właśnie sztuczna inteligencja, algorytm w ułamku sekundy tworzy treść, nad którą do niedawna musieliby się głowić programiści czy hakerzy. Nasuwa się powiedzenie o „małpie z brzytwą”, które w najbardziej adekwatny sposób obrazuje co się dzieje, gdy za zabawę z AI bierze się osoba o nieczystych intencjach”.

Odwlekanie megakryzysu

Obym się mylił - mówi Steen Jakobsen, główny ekonomista i dyrektor ds. inwestycji Saxo Banku, w rozmowie ze Stanisławem Koczotem. „Żyjemy ponad stan, bez planu B i nie oddając się szukaniu rozwiązań. W najlepszym razie 2024 będzie kolejnym rokiem udawania, że wszystko jest w porządku, i przedłużaniem tego stanu rzeczy poprzez kupowanie sobie większej ilości czasu”.

Paliwo jądrowe nie od Rosji

„Nowoczesna energetyka jądrowa zależy nie tylko od wielkich inwestycji i pieniędzy, lecz także od dostępności nowego typu paliwa uranowego. Może to być jedno z największych wyzwań na najbliższe lata. Zachód musi mieć uran, by nie opierać się na dostawach z Rosji”, pisze Agnieszka Łakoma („Zachód gra o nowy uran”).

Groźny gaming

Arkady Saulski pisze o niebezpiecznym obliczu gier komputerowych („Groźny gaming”). „Największym zagrożeniem wcale nie jest treść gier, lecz… są nim ich poboczne mechanizmy. O ile służby regularnie monitorują komunikatory przy platformach społecznościowych czy na stronach www, o tyle komunikatory wbudowane w gry to nadal terra incognita. Wykorzystali to terroryści, którzy w 2015 r. przeprowadzili serię brutalnych zamachów w Paryżu”.

Kongres Rozwoju Polski

„Bezsprzecznie Polska osiągnęła wielki sukces. On nie był zagwarantowany. Musieliśmy się zmagać z wielkimi zagrożeniami w gospodarce globalnej: najpierw wynikającymi z pandemii, a potem z agresji Rosji na Ukrainę. Wiele gospodarek wciąż silnie odczuwa skutki tych szoków. Polska, choć nie była w pełni odporna, poradziła sobie z tymi zagrożeniami bardzo dobrze”, mówił prof. Adam Glapiński, prezes NBP, do uczestników Kongresu Rozwoju Polski („Sytuacja całej polskiej gospodarki jest bardzo dobra”).

W rozmowie z Maciejem Wośko („Poważnym zagrożeniem jest niepewność co do polityki gospodarczej rządu”), inaugurującej kongres, premier Mateusz Morawiecki powiedział: „Każde dojrzałe państwo musi mieć swoją strategię rozwoju, która oczywiście powinna być elastyczna, bo okoliczności są dziś tak nieprzewidywalne i wymagające, że trzeba się szybko adaptować”.

Zdzisław Sokal, doradca Prezydenta RP („Stabilność prawna podstawą stabilności finansowej”) mówił do uczestników kongresu, że „inwestycje, które mają charakter przyszłych korzyści ekonomicznych, są bezdyskusyjne. Nie możemy rezygnować z tych inwestycji, które nakręcają całą gospodarkę”.

Podczas czterech debat Kongresu Rozwoju Polski paneliści dyskutowali o kluczowych projektach inwestycyjnych, repolonizacji, transformacji energetycznej i suwerenności gospodarczej.

Konkursy ubezpieczeniowe rozstrzygnięte

Triumfatorem tegorocznej edycji konkursów ubezpieczeniowych „Gazety Bankowej” zostało Generali. Firma zebrała wszystkie nagrody, jakie były do zdobycia („Zwycięzca w czterech kategoriach”). Prestiżowy tytuł Ubezpieczeniowego Menedżera Roku 2023 otrzymał Roger Hodgkiss, szef Generali. Generali TU zwyciężyło w grupie ubezpieczeń OC/AC oraz ubezpieczeń majątkowych, a Generali Życie TU – ubezpieczeń życiowych.

Krystian Kamyk i Jakub Siekierzyński z firmy Kearney, partnera merytorycznego konkurs ubezpieczeniowego, prezentują na łamach „Gazety Bankowej” obraz rynku, jaki wyłania się z kolejnej jego edycji.

„Rok 2023 w wielu branżach stał pod znakiem szybkiego rozwoju nowych technologii, ze sztuczną inteligencją na czele. Nie inaczej było w przypadku polskich towarzystw ubezpieczeniowych. Tu jednak kluczowymi innowacjami wprowadzanymi i rozwijanymi w ubiegłym roku były różne formy uczenia maszynowego, stosowane przede wszystkim w likwidacji szkód bezspornych oraz komunikacji z klientem, a przykłady wdrożeń narzędzi związanych ze sztuczną inteligencją są sporadyczne. Relatywnie szybkie działania towarzystw ubezpieczeniowych wskazują jednak, że szeroka implementacja tej technologii czeka nas już w kolejnych latach”.

Inne ciekawe tematy

W najnowszym wydaniu „Gazety Bankowej” przeczytamy także o tym, dlaczego rośnie siła banków centralnych, o wojnie UE z Muskiem, inwestycji Intela w Magdeburgu, prognozach makroekonomicznych dla Polski, geopolitycznym uderzeniu w ceny ropy, o wyprawie do państwie, którego nie ma, ostatniej dekadzie tradycyjnych rafinerii, 15-leciu bitcoina, programach mieszkaniowych, oczekiwaniach rynku na ostre cięcia stóp procentowych, oraz o genewskich zegarmistrzach z Krakowa i o prawach, jakimi rządzi się wahadło polityczne.

