Pomagają, chronią, służą. Dziś święto "terytorialsów"

Wojska Obrony Terytorialnej są stosunkowo młodą formacją, jednak zaznaczyły już swoją obecność w świadomości Polaków. Żołnierze WOT nie tylko szkolą się do walki, ale też pomagają w przypadkach klęsk żywiołowych. Dziś zaś obchodzą swoje święto.

27 września obchodzone jest święto Wojsk Obrony Terytorialnej, które kontynuują tradycję Armii Krajowej i wypełniają postanowienia Testamentu Polskiego Państwa Podziemnego. Ze względu na katastrofalne skutki przechodzącej przez Polskę fali powodziowej w tym roku obchody święta będą miały formę symboliczną i skupione będą na podziękowaniu żołnierzom walczącym ze skutkami żywiołu.

Historyczna tożsamość

Ustanowienie święta WOT na dzień 27 września podkreśla historyczną tożsamość żołnierzy piątego rodzaju sił zbrojnych, którzy dziedziczą tradycje Armii Krajowej. Dziedziczenie tradycji AK przez WOT wynika wprost z bliskości formy działania obydwu formacji, jak również potrzeby budowy etosu WOT na wartościach, z którymi identyfikują się żołnierze.

Żołnierze na pomoc powodzianom

Wpływ na tegoroczne obchody święta WOT ma zaangażowanie formacji w operację p.k. Feniks, która jest największą tego typu operacją w historii Wojska Polskiego. Celem rozpoczętej 23 września operacji jest łagodzenie skutków powodzi oraz przyspieszenie procesu odbudowy terenów dotkniętych kataklizmem.

Od 13 września żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej aktywnie działają na terenach południowo-zachodniej Polski objętych powodzią. Terytorialsi w dzień i w nocy wykonują rozmaite zadania, a wszystko po to, by zmniejszyć rozmiary tragedii, która dotknęła mieszkańców zalanych terenów. Działania przeciwkryzysowe to jedna z najważniejszych części misji Wojsk Obrony Terytorialnej. Żołnierze WOT, pomimo swych codziennych obowiązków, ruszyli na pomoc powodzianom kierując się nie tylko poczuciem obowiązku, ale także empatią wobec ludzi, którym żywioł odebrał dobytek całego życia.

Konkretna siła

Obecnie WOT liczą ponad 40 tys. żołnierzy, choć docelowo formacja liczyć ma ok. 50 tys. Główne zadania spoczywające na WOT na czas zagrożenia wojną to ścisłe współdziałanie z wojskami operacyjnymi podczas prowadzenia operacji obronnej, w tym np. działania przeciwdywersyjne, czy pomoc w przyjmowaniu wojsk sojuszniczych na terenie Polski. Natomiast w czasie pokoju żołnierze WOT działają podczas różnego typu operacji kryzysowych, np. podczas katastrof naturalnych. Terytorialsi biorą też udział we wsparciu Straży Granicznej w ochronie granicy z Białorusią czy ochraniają port lotniczy Rzeszów-Jesionka. Od 6 maja 2022 roku Dowództwo WOT pełni rolę Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Obrony Narodowej, a dowódca tych wojsk jest szefem tego centrum. Aktualnie w ramach reagowania kryzysowego działa 20 zespołów oceny odbudowy, 15 zespołów oceny wsparcia oraz 21 naziemnych zespołów poszukiwawczo-ratowniczych. Dodatkowo w gotowości są utrzymywane 43 moduły zadaniowe na terenie 16 województw.

