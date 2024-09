Więcej promocji w sklepach. Wojna cenowa zrobiła swoje

W pierwszej połowie roku liczba promocji w sklepach wzrosła r/r o 8,8 proc. To efekt przede wszystkim powrotu VAT-u na żywność oraz wyniszczającej wojny cenowej pomiędzy dyskonterami, która mocno wpłynęła na cały rynek.

Z danych HiperCom Poland wynika, że największe wzrosty zaobserwowano w dyskontach oraz w sklepach convenience, które osiągnęły identyczny wynik, zwiększając liczbę promocji aż o 24,2 proc.! Supermarkety zanotowały wzrost o 12,7 proc., a hipermarkety o 3,6 proc.

Ceny nie spadały tak szybko jak inflacja

„Zmiany te wynikają z kilku kluczowych czynników. Przede wszystkim, do zwiększenia liczby promocji zmusiła sieci handlowe likwidacja zerowego VAT-u na żywność. Nie miały innego wyjścia, jeśli chciały utrzymać atrakcyjność oferty w oczach konsumentów. Do intensyfikacji działań promocyjnych doprowadziła również wojna cenowa pomiędzy dyskontami i sieciami convenience. Placówki zaliczające się do obu tych formatów starały się zdobyć przewagę rynkową i przyciągnąć klientów szukających okazji” – mówi Julita Pryzmont, business development and communication director w Hiper-com. Dodaje, że pomimo spadającej inflacji, ceny pozostawały na wysokim poziomie, co również motywowało sklepy do częstszych promocji jako środka na utrzymanie lojalności klientów.

W drugim półroczu promocje cenowe mogę być głębsze

Analiza HiperCom Poland wskazuje, że w drugiej połowie roku można spodziewać się dalszej intensyfikacji promocji, zwłaszcza w obliczu prognozowanego wzrostu inflacji. „Sieci handlowe będą musiały podejmować coraz bardziej agresywne działania, aby przyciągać i utrzymywać klientów, którzy stają się coraz bardziej wrażliwi na ceny. W kontekście konkurencyjnym niedziele handlowe mogą stać się dniami kluczowymi dla działań promocyjnych, a inne czynniki, takie jak sezonowość i zmieniające się preferencje konsumentów, będą dodatkowo wpływać na strategie promocyjne sieci handlowych” – konkluduje ekspertka.

Źródło: HiperCom

Oprac. GS

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Ceny w sklepach odjechały

https://wgospodarce.pl/informacje/145697-ceny-w-sklepach-odjechaly-zobacz-co-zdrozeje

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Casus Rafako. Dlaczego Skarb Państwa topi spółkę?

Ta broń już nie bez zezwolenia - jest wniosek policji

Zaczęło się. Aż 4 tys. i 9 tys. do zwolnienia. PKP Cargo i Poczta Polska protestują

»» Rozmowa z red. Joanną Buczyńską o tym, co się stanie z cenami nieruchomości na terenach objętych powodzią? na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj: