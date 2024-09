Alarm w szpitalach w całej Polsce! "Oddział zamknięty"

Kolejne szpitale stoją na krawędzi bankructwa. „Funkcjonujemy od kryzysu do kryzysu” – alarmuje dyrektor szpitala w Lubartowie, gdzie zawieszono już działalność oddziału chirurgii i częściowo SOR-u, a zagrożone są kolejne oddziały – informuje portal ABCZdrowie. Wszyscy lekarze z oddziału chirurgii złożyli wypowiedzenia.

Kłopoty finansowe NFZ prowadzą nie tylko do dłuższych kolejek, ale też do wstrzymywania przyjęć pacjentów i ograniczania dostępu do programów lekowych w wielu szpitalach w Polsce.

Odwoływanie wizyt, zamykanie oddziałów

Szpitale, takie jak w Lubartowie, muszą odwoływać wizyty i zamykać oddziały, jak chirurgia, przez braki kadrowe i rosnące zadłużenie, a pacjenci są zmuszeni do szukania pomocy w innych placówkach. Sytuacja oddziału pediatrycznego w Lubartowie również jest zagrożona.

Do najbliższego dużego miasta (Lublina) mam ok. 25 km. I właśnie okazuje się, że to tam będę musiała jechać, gdy moje dzieci poważnie zachorują - napisała do redakcji ABC Zdrowie mieszkanka Lubartowa.

Wypowiedzenia złożyli wszyscy lekarze

Szpital w Lubartowie zmaga się z brakiem płynności finansowej, a dyrektor placówki przyznaje, że prowadzenie szpitala w takich warunkach jest niezwykle trudne. Od września nie pracuje chirurgia, wypowiedzenia złożyli wszyscy lekarze.

Co robi rząd? NFZ obiecuje, obiecuje…

Minister Leszczyna zadeklarowała, że „za trzeci kwartał nielimitowane świadczenia będą na pewno zapłacone”.

Dopytywana, czy uregulowane zostaną również nadwykonania świadczeń limitowanych (czyli takich, których liczba udzielona przez dany szpital określona jest w kontrakcie ) odpowiedziała: „Ze świadczeniami limitowanymi zawsze było tak, że to dochód przyszły i niepewny”.

Możliwe dalsze pogorszenie sytuacji

NFZ mierzy się z poważnymi problemami finansowymi, a brak środków wynoszący nawet 3 miliardy złotych może oznaczać dalsze pogorszenie sytuacji w kolejnych latach, zwłaszcza w kontekście wzrastających kosztów ochrony zdrowia.

