A w szkołach mają uczyć studenci...

Brakuje 2100 wychowawców w przedszkolach, co oznacza, że aż 50 tysięcy dzieci nie ma swojej opiekunki. Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje możliwość zatrudniania w przedszkolach studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich.

Wiceministra edukacji pod koniec września odpowiedziała na interpelację w sprawie niedoborów kadrowych w placówkach przedszkolnych i ułatwienia dostępu do zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego. Zwróciła uwagę, że kwestię tę omówiła podczas spotkania 11 września br. grupa robocza do spraw kwalifikacji, kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Kolejne spotkanie, jak dodała Lubnauer, planowane jest na pierwszą połowę października. Wtedy też przewidziana jest praca nad propozycjami zmiany przepisów dotyczących kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli przedszkoli i ewentualnych dodatkowych rozwiązań dotyczących zatrudniania nauczycieli w przedszkolach.

Jedną z rozważanych propozycji jest możliwość zatrudniania w przedszkolach studentów ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna- zaznaczyła wiceszefowa MEN.

Lubnauer poinformowała, że w skali całego kraju, według stanu na 5 września 2024 r., w publicznych i niepublicznych placówkach wychowania przedszkolnego wykazano łącznie 776 wolnych miejsc pracy (ok. 718 etatów) dla nauczycieli. Dodała, że w szkołach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej było 506 wolnych stanowisk pracy dla nauczycieli wychowania przedszkolnego (ok. 465 etatów). Zaznaczyła, że wolne stanowiska pracy w zakresie wychowania przedszkolnego stanowią ok. 13 proc. ogółu wszystkich ofert pracy dla nauczycieli.

Zwróciła uwagę, że wolne miejsca pracy odnotowywane są przede wszystkim w dużych miastach. „Liczba wolnych stanowisk pracy dla nauczycieli wychowania przedszkolnego w gminach miejskich stanowi 63 proc. ogółu zgłoszonych ofert w zakresie wychowania przedszkolnego, w gminach miejsko-wiejskich 18 proc., natomiast w gminach wiejskich 19 proc.” - podała.

Wiceministra zauważyła, że zwiększone zapotrzebowanie kadrowe dotyczy przede wszystkim placówek wychowania przedszkolnego w dużych aglomeracjach miejskich, w których rynek pracy oferuje konkurencyjne możliwości. „W mniejszych miastach i ośrodkach wiejskich praca na stanowisku nauczyciela stanowi atrakcyjne i prestiżowe miejsce pracy” - dodała.

pap, jb

