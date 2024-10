To im KNF sięgnie do kieszeni!

Urząd chce od spółek giełdowych trzy razy więcej pieniędzy niż rok temu. W ekstremalnym przypadku podwyżka opłaty nadzorczej jest 88-krotna. KNF tłumaczy to potrzebą „zapewnienia adekwatnych środków nadzorczych” - informuje we wtorek „Puls Biznesu”.

„PB” przypomniał, że „z końcem września minął termin wniesienia przez uczestników rynku kapitałowego opłat na utrzymanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i podległego jej urzędu (UKNF)”.

W przypadku wielu spółek giełdowych opłata ta uległa radykalnemu zwiększeniu, o czym główni zainteresowani dowiedzieli się tuż przed terminem płatności.

Tak rosną stawki

Podano, że „stawka dla Orlenu wzrosła 88-krotnie”.

KNF wystawiła mu rachunek na 12,4 mln zł, podczas gdy rok temu zapłacił niespełna 141 tys. zł.

W artykule zaznaczono, że przypadek Orlenu jest ekstremalny, ale z informacji uzyskanych przez „PB” od spółek oraz obliczeń wynika, że „kilkunastokrotne i większe podwyżki dotknęły PGE, PKO BP, Santander Bank Polska, Bank Pekao, PZU, KGHM Polską Miedź i Tauron„. „W kilku innych spółkach podwyżka była co prawda mniej niż dziesięciokrotna, ale i tak stawki do zapłacenia wzrosły ze 141 tys. zł do ponad 1 mln zł” - zwrócono uwagę.

„W przypadku mniejszych spółek kwoty nie są tak duże, ale skala podwyżek również jest kilkakrotna. Przykładowo stawka dla Inter Carsu wzrosła ze 106 tys. zł do 360 tys. zł. Asseco South & Eastern Europe zapłaciło w 2023 r. 27 tys. zł, a w tym roku zostało otaksowane na 91 tys. zł. W przypadku Wieltonu oczekiwania KNF wzrosły z 17 tys. zł do 51 tys. zł” - napisano.

Jak wyjaśniono, „ogółem KNF uznała, że w 2024 r. spółki giełdowe pokryją koszty funkcjonowania jej urzędu na kwotę 59,2 mln zł”.

Rok wcześniej chciała od nich 21,2 mln zł. Kwoty te nie uwzględniają spółek zarejestrowanych za granicą, nawet jeśli warszawska giełda jest ich jednym rynkiem notowań.

