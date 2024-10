W tej branży pracy nie zabraknie!

Rynek IT wzbogacił się w tym roku o 11 tys. nowych działalności gospodarczych. Jeśli ów trend się utrzyma, do końca roku nad Wisłą działać będzie grubo ponad 200 tys. podmiotów tej branży - czytamy w środowej „Rzeczpospolitej”.

Liczba firm IT w Polsce, jak podkreśla gazeta, rośnie jak szalona. „Tylko przez pierwsze osiem miesięcy 2024 r. przybyło ich 6 proc. względem 2023 r., a od 2022 r. wzrost wyniósł niemal jedną czwartą. Już teraz pod względem liczebności takich podmiotów to absolutny rekord, ale - jak wynika z analiz Dun&Bradstrett (D&B) przygotowanych dla Rzeczpospolitej - te statystyki mają dalej się poprawiać” - pisze.

Wielki wzrost

Dane wskazują, że od początku stycznia do września polski rynek informatyczny wzbogacił się o ponad 11 tys. firm. Jak podkreśla Tomasz Starzyk, ekspert D&B, pozwala to na stwierdzenie, że nasz kraj jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków IT w Europie.

„W dużej części są to jednoosobowe działalności gospodarcze, informatycy świadczą swoje usługi na rzecz zarówno polskich, jak i zagranicznych, globalnych korporacji. Najwięcej jest ich w branży związanej z oprogramowaniem i usługami w zakresie technologii informatycznej. Warto podkreślić, że to właśnie ta branża znalazła się na pierwszym miejscu w Polsce, z największą liczbą firm wpisanych do rejestru” - mówi cytowany przez „Rz” ekspert D&B.

Ogółem, jak dodaje gazeta, Polacy w br. zarejestrowali blisko 8,5 tys. firm związanych z oprogramowaniem i usługami w zakresie technologii informatycznych. Według eksperta D&B, jeśli ten trend utrzyma się w kolejnych miesiącach, jeszcze w tym roku nad Wisłą będzie aktywnie działać grubo ponad 200 tys. podmiotów IT. “To wysunie nasz kraj pod względem ich liczby na jedną z czołowych lokat w Unii Europejskiej” - zaznacza Tomasz Starzyk.

