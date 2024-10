Skarbówka masowo prześwietla nasze przelewy i kredyty!

Urzędnicy coraz częściej zaglądają na konta bankowe Polaków. Nie trzeba nawet podejrzeń, że doszło do oszustwa, żeby bank udostępnił urzędowi skarbowemu np. informacje o saldach i przelewach. Wystarczy, że skarbówka o to poprosi i może dostać nawet najbardziej wrażliwe dane. Szef KAS ujawnił ile takich postępowań przeprowadzono. Dużo.

Obowiązujące od dwóch lat przepisy umożliwiają kontrolerom skarbówki zwracanie się do banków o dostęp do poufnych danych znajdujących się na kontach osób fizycznych, nawet jeżeli nie są one podejrzane w żadnych postępowaniu. Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), Marcin Łoboda, przedstawił w Sejmie najnowsze dane na temat postępowań w tym zakresie. Upublicznione przez niego informacje przytoczył „Fakt”.

Skala zjawiska zaskakuje…

Dowiedzieliśmy się, że w nieco ponad dwa lata (od 1 lipca 2022 roku do 31 lipca 2024 roku wszczęto 118,8 tys. postępowań przygotowawczych, z czego naczelnicy urzędów skarbowych skierowali 510 zapytań o wgląd do kont bankowych, a naczelnicy urzędów celno-skarbowych wysłali ich 3598. To zdecydowanie więcej niż przed 2022 rokiem. Nie przeszkodziło to Marcinowi Łobodzie w przekonywaniu z sejmowej mównicy, że wciąż takie zapytania kierowane przez naczelników urzędów do banków są „incydentalne”.

…jego zakres również

Urzędy skarbowe mogą mieć dostęp do szerokiej palety informacji dotyczących kont bankowych. Chodzi nie tylko o liczbę rachunków, jakich dana osoba jest posiadaczem lub współposiadaczem, ale także o pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bankowymi, obroty i salda rachunków, odbiorców i nadawców przelewów, zawartych umów kredytowych, celów na jakie zostały udzielone kredyty i w jaki sposób została zabezpieczona ich spłata. Są na tej liście również umowy udostępnienia skrytek sejfowych oraz ich historia.

Źródło: KAS, Fakt.pl

Oprac. GS

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Pracę może stracić ok. 70 tys. osób

W 2023 zysk 2 mld, w 2024 strata 6 mld. „Wyjaśnienie”

Idzie wielkie bezrobocie? „Coraz mniej ofert”

»» Czy jesteśmy gotowi na wyższe rachunki za energię? - rozmowa z red. Agnieszką Łakomą na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj: