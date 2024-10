Związkowcy Huty Częstochowa do Tuska: Celem zamknięcie?

„Jesteśmy absolutnie oburzeni destrukcyjną działalnością Grupy LIBERTY przede wszystkim w Częstochowie, ale także w innych krajach Europy – piszą w liście otwartym do premiera Donalda Tuska Związkowcy Huty Częstochowa.

Związkowcy z Huty Częstochowa wystosowali list otwarty do premiera Donalda Tuska, w którym wyrażają głębokie zaniepokojenie sytuacją zakładu oraz działaniami właściciela, Grupy LIBERTY.

„Huta Częstochowa przez 128 lat swojego istnienia, pomimo właścicielskich zmian i różnorakiej koniunkturze, nigdy nie była w tak dramatycznych stanie!” - piszą Związkowcy.

Związkowcy zauważają, że Liberty ma niezaprzeczalną zdolność do kreowania pozytywnego wizerunku i manipulowania opinią publiczną. Jak podkreślają „pozytywne deklaracje kończą się jedynie na personalnych zmianach w managemencie i obietnicach bez pokrycia.

Jak przypominają, „pod koniec 2023 roku, gdy hutę, z powodu zadłużenia odłączono od prądu i wody, zarządzający hutą nie uczynili nic, aby uchronić infrastrukturę przed zimą”. „To dzięki organizacjom związkowym – relacjonują – udało się przywrócić zasilanie wodą przemysłową w piecu konwertorowym, co uratowało ten strategiczny dla huty element przed zniszczeniem”.

Sytuację da się naprawić!

Związki zawodowe mają jednak pomysł na naprawę sytuacji Huty Częstochowa. Proponują skoncentrowanie się na kluczowych rynkach o wysokiej marży, takich jak obronność, przemysł stoczniowy, odnawialne źródła energii oraz budownictwo. „To jest potencjał huty, który trzeba wykorzystać”.

Wskazują również na sukcesy z 2021 roku, kiedy prawie udało się zrealizować motto „55-65-85”, oznaczające wysyłkę do klientów od 55 do 85 tysięcy ton blach miesięcznie. Ostatecznie wykonano 45 tysięcy ton, co było dotychczas bardzo dużym osiągnięciem.

Jednak, jak podsumowują, „wydaje się, że rozwój rynków i produkcji nigdy nie był przedmiotem zainteresowania Grupy Liberty”.

Brak wypłacanych wynagrodzeń

Związkowcy podkreślają, że Grupa Liberty przestała wywiązywać się z obowiązku wypłaty wynagrodzeń wynikającego z umów o pracę. „Oferta złożona syndykowi przez Liberty, dotycząca zapewnienia środków finansowych na pokrycie wrześniowych pensji oraz bieżących faktur, brzmi co najmniej groteskowo” – piszą w liście. Dodają, że „Liberty, jako właściciel, ma prawnie zagwarantowany obowiązek wypłaty wynagrodzeń, czego, uwaga, nie czyni od lipca bieżącego roku.”

Na końcu listu do premiera Donalda Tuska Związkowcy pytają: ” czy celem nie jest zamknięcie huty „w białych rękawiczkach”?

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

Na podstawie listu do premiera, jb »» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Przybędzie nam nowe miasto! Stolica przy nim to miasteczko

Polacy zapłacą podatek od garaży. Projekt już gotowy

„Zielony” Tusk kusi: wiatraki mogą zastąpić atom

»» Ekonomista dr Artur Bartoszewicz ujawnia na antenie telewizji wPolsce24 jak rząd Donalda Tuska wygaszał gospodarkę w ostatnich miesiącach – oglądaj tutaj: