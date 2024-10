Efekt Tuska: Zakupy coraz droższe!

Średnia cena koszyka zakupowego we wrześniu br. wzrosła o ponad 25 zł wobec sierpnia - wynika z raportu ASM Sales Force Agency. Zdrożało 9 z 10 kategorii produktów, najbardziej, o blisko 20 proc. - napoje; potaniały natomiast produkty tłuszczowe.

Z danych przekazanych w raporcie wynika, że we wrześniu średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku w ujęciu miesięcznym wzrosła o 25,07 zł, czyli 8,82 proc., do 309,27 zł.

To drożeje najmocniej

Zestawienie cen kategorii produktowych, określonych na podstawie wybranych 40 produktów pokazuje, z˙e we wrześniu br. w ujęciu rok do roku podrożało 9 na 10 kategorii: chemia domowa i kosmetyki, dodatki, mięso, wędliny i ryby, mrożonki, nabiał, napoje, słodycze, produkty sypkie oraz używki i piwo. W porównaniu do ub.r. potaniały jedynie produkty tłuszczowe (o 5,15 proc.)

Najbardziej zdrożały napoje - we wrześniu płacono za nie o 19,37 proc. więcej niż rok temu, a najmniejszą różnicę odnotowano w przypadku chemii domowej i kosmetyków (+2,86 proc.).

„Spadek cen odnotowano jedynie w czterech sieciach, a w pozostałych dziewięciu ceny badanych produktów były wyższe niż w sierpniu br.” - stwierdzili autorzy. Wskazali, że największy wzrost średniej ceny koszyka w ujęciu miesięcznym miał miejsce w sieci Lidl (71,05 proc.), a jej największy spadek w sklepach Selgros Cash and Carry (-1,16 proc.).

W ujęciu rocznym wzrost cen produktów zaobserwowano w 9 na 13 sieci. Największy wzrost ceny koszyka w ujęciu rocznym - według autorów - zanotowano w sieci Biedronka; ceny wzrosły tam o ponad połowę (50,31 proc.), czyli o 109,10 zł więcej niż w 2023 r. Spadek cen odnotowano w sklepach: Makro Cash and Carry (-2,55 proc.), E.Leclerc (-2,41 proc.) i Carrefour (-2,19 proc.).

Średnia wartość koszyka zakupowego wzrosła rok do roku o 8,50 proc. z 285,05 zł we wrześniu 2023 r. do 309,27 zł we wrześniu 2024 r.

Ile płacimy

Poinformowano też, że robiąc zakupy po najniższych cenach produktów z koszyka, najmniej można było zapłacić 235,54 zł (więcej o 74,78 zł niż w sierpniu br.), natomiast przyjmując najwyższe ceny – 359,54 zł (mniej o 3,08 zł niż w sierpniu br.). Wskazano, że różnica między najtańszym a najdroższym koszykiem we wrześniu br. wyniosła 124 zł - o 77,86 zł więcej niż w sierpniu br. W ujęciu rocznym suma koszyka minimalnego we wrześniu br. była wyższa o 21,32 proc. r/r, a koszyka maksymalnego o 4,22 proc. r/r.

Podano, że w Auchan średni koszt koszyka zakupowego wyniósł we wrześniu br. 280,27 zł. „To wzrost o 96,72 zł, czyli o 52,69 proc. więcej niż najtańszy koszyk w sierpniu br., należący przed miesiącem do sieci Lidl” - przypomnieli autorzy. Różnice w średniej cenie koszyka między pierwszym a drugim i trzecim sklepem w rankingu wyniosły odpowiednio więcej o 6,88 zł (Selgros Cash & Carry) i 7,70 zł (Makro Cash & Carry). Natomiast najdroższy koszyk zaraportowano w sieci POLOmarket, gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba zapłacić 330,30 zł.

Wśród sieci tradycyjnych, najtańsze zakupy można było zrobić w sklepach typu Cash and Carry - 287,56 zł. Natomiast w zestawieniu kanałów sprzedaży najwyższe średnie ceny badanych produktów odnotowano w „dark store” (sklepy, w których zakupy dokonuje się za pomocą aplikacji) - 362,68 zł, a w takim zestawieniu najtańsze zakupy (305,83 zł) można było zrobić w sklepach hybrydowych, oferujących sprzedaż stacjonarną i internetową.

„Najwięcej najdroższych badanych produktów (25) można było we wrześniu br. znaleźć w sieci Netto” - przekazali autorzy raportu. Kolejno uplasowały się: Aldi i POLOmarket (po 6 produktów), Lidl (5 produktów), Biedronka, Dino, Intermarche (po 4 produkty), Kaufland, E.Leclerc, Selgros Cash and Carry (po 2 produkty), Auchan, Carrefour, Makro Cash and Carry po 1 produkcie z najwyższą ceną spośród 40 analizowanych.

ASM Sales Force Agency bada ceny tych samych 40 produktów w 13 sieciach handlowych w sklepach tradycyjnych i w kanale e-commerce. Badanie obejmuje porównanie cen analogicznych produktów FMCG (tych samych marek i o tych samych gramaturach) z rożnych kategorii w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz tzw. hybrydach, czyli sieciach prowadzących zarówno sprzedaż online, jak i offline.

