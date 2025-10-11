Nie będzie solarnego Las Vegas 2

Amerykańskie władze zablokowały budowę jednej z najpotężniejszych farm solarnych na świecie i największej tego typu instalacji w Stanach Zjednoczonych.

Administracja Donalda Trumpa konsekwentnie ogranicza inwestycje w odnawialne źródła energii. Wnioski o pozwolenia na projekty farm wiatrowych i solarnych napotykają na biurokratyczne przeszkody, a proces udzielania zgód trwa bardzo długo. Poza tym, kolejne projekty są anulowane nawet pomimo zaawansowanych przygotowań. To efekt strategii prezydenta USA, która zakłada rozwój gospodarczy oparty na paliwach kopalnych, a także budowę elektrowni jądrowych (zarówno wielkoskalowych, jak i małych modułowych reaktorów).

Trump dotrzymuje obietnic wyborczych

Amerykańskie media (m.in. PV Magazine USA) informują o anulowaniu jednego z najważniejszych projektów solarnych – Esmeralda 7. onsorcjum firm zamierzało wybudować w stanie Nevada olbrzymią farmę o łącznej mocy 6,2 GW, ale Biuro Gospodarki Ziemią Stanów Zjednoczonych anulowało to przedsięwzięcie. Planowano ustawić panele na terenie bagatela 450 km kw., a więc zbliżonym do powierzchni Las Vegas. Także skala przedsięwzięcia była ogromna, gdyż największa istniejąca obecnie w USA farma PV ma „tylko” 1,3 GW mocy.

Kolejne blokady w drodze

Biorąc pod uwagę dotychczasowe decyzje przedstawicieli amerykańskiej administracji, należy spodziewać się, że wkrótce znów pojawią się informacje o zablokowaniu także innych projektów OZE. Tym bardziej, ze Donald Trump wielokrotnie negatywnie oceniał sens inwestycji w tego typu źródła. Zaś zmiany klimatu, które są w ostatnich latach podstawą całej polityki gospodarczej Unii Europejskiej, uważa za „największe oszustwo w historii”.

USA wyjdą z porozumień klimatycznych

Tuż po objęciu urzędu, w styczniu b.r., 47. amerykański prezydent zaczął wycofywać wszystkie ulgi i dotacje dla OZE. Zapowiedział również wycofanie się Stanów Zjednoczonych ze światowych umów klimatycznych, w tym z Porozumienia Paryskiego z 2015 roku, które zobowiązuje sygnatariuszy do walki z globalnym ociepleniem i do ograniczenia emisji. Stany Zjednoczone są jednym z największych światowych emitentów gazów cieplarnianych.

Agnieszka Łakoma

