Z budżetem ani trochę lepiej

Po sierpniu deficyt budżetu państwa przekroczył 172 mld zł - poinformowało w poniedziałek w szacunkowym wykonaniu budżetu Ministerstwo Finansów. Dochody wyniosły ponad 362,7 mld zł, a wydatki niecałe 534,8 mld zł.

Zgodnie z danymi resortu finansów dochody podatkowe w ciągu ośmiu miesięcy tego roku wyniosły ok. 321,1 mld zł, z czego 59 mld zł pochodziło z akcyzy, 44,1 mld zł z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz 4,6 mld zł z podatku od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatek bankowy). Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wyniosły minus 11,2 mld zł, co spowodowane jest zmianami w ustawie o dochodach samorządów, która weszła w życie 1 października 2024 r. Jak tłumaczyło wcześniej MF spadek dochodów budżetu z PIT i CIT jest efektem ich innego podziału między samorządami a budżetem państwa.

Jednocześnie obsługa długu Skarbu Państwa pochłonęła 41,6 mld zł, a subwencje samorządowe niecałe 36,6 mld zł.

Ministerstwo Finansów informowało wcześniej, że po lipcu wydatki wynosiły 470,5 mld zł, a dochody 313,8 mld zł. Tym samym deficyt wynosił 156,7 mld zł.

Według ustawy budżetowej na 2025 r. dochody budżetu mają w całym roku wynieść prawie 632,85 mld zł, wydatki niespełna 921,62 mld zł, a deficyt ma nie przekroczyć 288,77 mld zł.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Sprowadźmy Polaków! Przełomowy projekt sen. Biereckiego

Japoński koncern ucieka z Niemiec do Polski

Najbogatszy człowiek świata kupi TVN?

»»Co nowego w gospodarce i finansach? – oglądaj Wiadomości Gospodarcze telewizji wPolsce24