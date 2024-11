Ostry zwrot na rynku ropy!

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku zyskują po solidnych zwyżkach w poniedziałek - najmocniejszych od ponad pięciu tygodni. Słabnie kurs amerykańskiego dolara, a to nastawia inwestorów pozytywnie wobec podejmowania ryzyka na rynkach towarowych i finansowych - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na XII kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 69,28 USD, wyżej o 0,17 proc.

Brent na ICE na I 2025 jest wyceniana po 73,43 USD za baryłkę, po zwyżce o 0,18 proc. i wzroście w poniedziałek o 3,2 proc.

Ropa naftowa mimo ostatnich zwyżek cen jest i tak nadal tania w tym roku, a obawy o słaby popyt na paliwa w Chinach i spodziewana obfita podaż surowca na globalnych rynkach nie sprzyjają mocniejszym zwyżkom notowań.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) spodziewa się w przyszłym roku nadwyżki ropy na rynkach w wysokości ponad 1 mln baryłek dziennie, bo zapotrzebowanie w chińskiej gospodarce - u największego odbiorcy ropy na świecie - nie poprawia się, a jeszcze słabnie.

Nadwyżka szacowana przez MAE może być w 2025 r. jeszcze wyższa, jeśli kraje sojuszu OPEC+ rzucą na rynek większe ilości ropy naftowej.

„Co do cen ropy naftowej to pozostajemy pesymistyczni - w średniej i dłuższej perspektywie” - powiedział Zhou Mi, analityk Chaos Research Institute. „Planowany wzrost dostaw ropy przez OPEC+ i słaby popyt ze strony Chin to czynniki, które zwiększają prawdopodobieństwo globalnego nadmiaru ropy” - podkreślił.