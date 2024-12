„Plastik” w finansach już jak chleb powszedni

Ponad 86 proc. Polaków korzystało z kart płatniczych w 2023 roku - przekazał Polski Instytut Ekonomiczny powołując się na badanie przeprowadzone przez NBP. PIE ocenił ponadto, że Polacy chętniej sięgają po bezgotówkowe formy płatności.

Polski Instytut Ekonomiczny zauważył, że udział transakcji bezgotówkowych w ogóle wartości transakcji wzrósł z 37,8 proc. w 2016 roku do prawie 58 proc. w 2023 r. Powołując się na badanie Narodowego Banku Polskiego z 2023 r., Instytut dodał, że ponad 86 proc. respondentów korzystało z kart płatniczych, co było wzrostem o 5 pp. w porównaniu do 2020 r.

BLIK przebojem

„Szczególnym wzrostem popularności cieszą się transakcje BLIK. Odsetek badanych korzystających z sześciocyfrowego kodu zwiększył się ponad dwukrotnie między 2020 r. a 2023 r. z 23,9 proc. do 49,5 proc.” - poinformował PIE. Wskazał, że przybywa też osób deklarujących płatności bezgotówkowe jako preferowaną metodę - w 2020 r. było to 47,3 proc., a w 2023 r. 52,2 proc.

„Przeciętny użytkownik transakcji bezgotówkowych jest młodym mężczyzną z wyższym wykształceniem, mieszkającym w dużym lub średnim mieście” - przekazali autorzy publikacji.

Zaznaczyli, że najczęściej za zakupy kartami płatniczymi płaci na stacjach benzynowych (91,1 proc. wydatków w tych punktach), w miejscach kultury (87 proc.) oraz w supermarketach i sklepach z artykułami przemysłowymi (ok. 78 proc.).

Im wyższa kwota transakcji, tym częściej wchodzi do gry plastik

Instytut zauważył, że system BLIK wykorzystywany jest w transakcjach e-commerce i stanowi 49,7 proc. liczby transakcji online oraz 44,9 proc. ich wartości. „Im wyższa kwota transakcji, tym chętniej wykorzystywane są karty płatnicze i inne instrumenty bezgotówkowe. Badanie wykazało również, że zdecydowana część respondentów uważa formy bezgotówkowe za tanie, szybkie i bezpieczne w użytkowaniu” – dodał.

Gotówka ciągle ma moc

PIE podkreślił jednak, że gotówka pozostaje dominującym środkiem płatniczym w transakcjach P2P (peer-to-peer, czyli od jednej osoby do drugiej - PAP). Uczestniczy badania NBP twierdzą, że za pomocą gotówki wykonują ponad 90 proc. płatności dla osób indywidualnych czy datków charytatywnych. „Ten tradycyjny środek płatniczy utrzymuje swoją popularność przy drobnych płatnościach (poniżej 25 PLN) oraz w handlu ulicznym (81,9 proc. transakcji), w urzędach bądź na poczcie (68,8 proc.) oraz w automatach sprzedażowych (58 proc.)” - napisano w publikacji.

Jej autorzy zwrócili uwagę, że mimo rosnącego wykorzystania płatności bezgotówkowych Polacy utrzymują zapas gotówki. Najczęściej - jak dodali - są to kwoty w przedziale od 50 do 200 zł. Zauważyli też, że 12,7 proc. ankietowanych używa wyłącznie gotówki, z czego 62,5 proc. to osoby nieposiadające konta bankowego. „Udział gotówki w ogólnej liczbie transakcji w fizycznych punktach handlowo-usługowych, urzędach i P2P systematycznie maleje: w 2012 r. było to 81,8 proc., w 2023 r. już tylko 40,2 proc. całkowitej liczby transakcji” - dodali.

„Zwyczaje płatnicze Polaków” to - jak wyjaśnił Instytut - cykliczne badanie organizowane przez NBP co 3-4 lata w celu zbadania zachowań płatniczych obywateli Polski. Czwartą edycję z 2023 r. przeprowadzono za pomocą metod CAPI, czyli osobistych wywiadów z respondentami, a także CAWI i PAPI – z użyciem dzienniczka, w którym ankietowani przez trzy dni notowali wszystkie swoje transakcje płatnicze. W październiku 2024 r. NBP opublikował raport podsumowujący wyniki ostatniej odsłony badania.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Banki opływają w zyski w tym roku

Niemiecki koncern zaczyna na Śląsku budowę nowej fabryki

Branża transportowa ma dość! TIR-y zablokują drogi?

»»Ceny masła poszybowały. Drożyzna drenuje portfele Polaków - oglądaj na antenie telewizji wPolsce24