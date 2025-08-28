Morawiecki o finansach państwa: łączenie ognia z wodą

Z dużym niepokojem czekamy na wyniki dzisiejszej Rady Ministrów, która przyjmie projekt budżetu państwa na rok 2026. Minister Domański w końcu będzie musiał odkryć karty i pokazać szerszy obraz finansów publicznych - pisze na X wiceprezes PiS, były premier Mateusz Morawiecki.

Do tej pory raczył nas jedynie pojedynczymi puzzlami takimi jak miesięczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu państwa. To jednak zdecydowanie za mało, by móc ocenić pełną kondycję polskich finansów.

Dlaczego minister ukrywa dane?

Warto zauważyć, że w tym roku, po raz kolejny, nowe kierownictwo MF nie opublikowało wiosną Aktualizacji Programu Konwergencji, czyli dogłębnej analizy sytuacji makrofiskalnej. Pytanie dlaczego i na czyje polecenie Andrzej Domański ukrywa takie dane?

Trzy pytania Morawieckiego

Były premier formułuje trzy pytania do rządu „na które mam nadzieję jeszcze dzisiaj poznamy odpowiedź”:

1) Czy jeszcze w tym roku przekroczymy próg 60 proc. relacji długu sektora finansów publicznych do PKB? I ile wyniesie trajektoria jego wzrostu (na spadek chyba liczą już tylko niepoprawni optymiści) w kolejnych latach? My zostawiliśmy Domańskiemu tę relację na poziomie poniżej 50 proc.!

2) Ile wyniesie deficyt sektora finansów publicznych? Przypomnę, że w tym roku prognozowana jego wysokość to aż 6,3 proc.- 6,4 proc. PKB (po równie wysokim w 2024, kiedy wyniósł 6,6 proc. PKB). W przyszłym roku Komisja Europejska i rynki finansowe oczekują zbicia do poziomu 4,5 proc. PKB. Oznacza to konieczność konsolidacji fiskalnej nawet o 40-50 mld zł tylko w ciągu jednego roku.

3) Jak zostaną zabezpieczone środki na wydatki obronnościowe, prorozwojowe inwestycje takie jak CPK czy elektrownia jądrowa oraz tarcze chroniące wszystkie a nie tylko wybrane gospodarstwa domowe przed podwyżkami cen prądu i ciepła?

Łączenie ognia z wodą

„Wydaje się, że MF musi pogodzić ogień z wodą. Niestety ten „ogień” sami wyhodowali swoją nieudolnością w polityce podatkowej i hamowaniu rozwoju gospodarczego” - pisze Mateusz Morawiecki i kończy swój wpis retorycznym pytaniem:

I jak myślicie - czy w budżecie na 2026 znajdzie się kwota wolna od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych i szereg innych postulatów ze 100 konkretów? Cóż szkodziło obiecać Źródło X /

