Drobiarze liczą na otwarcie chińskiego rynku

Na eksport trafia około 60 proc. rocznej produkcji drobiu, czyli prawie 2 mln ton. Priorytetem jest dla branży ponowne uruchomienie eksportu do Chin, który został wstrzymany pięć lat temu ze względu na ptasią grypę. Trwa dopracowywanie szczegółów porozumienia w tej sprawie.

Polskie mięso drobiowe wciąż cieszy się renomą na światowych rynkach. Coraz ważniejszym jego odbiorcą stają się kraje azjatyckie. „Bardzo cieszymy się z tego, że prezydenci Polski i Chin podpisali porozumienie dotyczące konieczności wprowadzenia regionalizacji dotyczącej grypy ptaków. Jest to kluczowy dokument umożliwiający prowadzenie płynnego eksportu. Podczas podpisywania porozumienia zgodzono się również co do tego, że do końca br. powinny zostać wypracowane wszystkie techniczne szczegóły związane z regionalizacją. Ostatnio gościliśmy przedstawicieli inspekcji weterynaryjnej z Chin. Wiemy, że audyt wypadł pozytywnie. Czekamy na finalne ustalenia. Miejmy nadzieję, że do końca br. te techniczne rozmowy zostaną zakończone i zaraz potem będzie oficjalne podpisanie przez przedstawicieli obu krajów” – powiedział agencji Newseria Dariusz Goszczyński, prezes zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej (KRD – IG).

Wymierna pomoc prezydenta

W 2020 roku ze względu na wykryte ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków Chiny wstrzymały import mięsa drobiowego i produktów drobiowych z Polski. Decyzję tę wycofano dopiero w czerwcu br., na skutek ustaleń między prezydentem Andrzejem Dudą i przywódcą Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Nasz prezydent po powrocie z Pekinu podkreślił, że było to najważniejsze porozumienie zawarte podczas tej wizyty, ponieważ przed Polską tylko trzy państwa na świecie uzyskały zgodę na regionalizację od Chin.

Regionalizacja chroni przed skutkami ptasiej grypy

Ten status umożliwia eksport mięsa drobiowego z Polski do Chin, nawet jeśli lokalnie pojawi się ognisko ptasiej grypy – w takiej sytuacji zakaz importu obejmie jedynie regiony dotknięte chorobą, a nie cały kraj, więc eksport z Polski będzie się odbywał z miejsc wolnych od wirusa. Ma to minimalizować straty dla naszego eksportu drobiu. Jak wynika z danych Głównego Inspektoratu Weterynarii, w tym roku w Polsce wykryto 46 ognisk ptasiej grypy u drobiu, w ub.r. było ich 68.

Eksport wart 4 mld euro rocznie

Grudniowe prognozy KRD – IG wskazują, że sektor drobiarski odnotuje w tym roku ok. 5-proc. wzrost produkcji. Polska jest pod względem jej wielkości liderem w UE, produkując rocznie ok. 3,2 tys. ton mięsa drobiowego, z czego za granicę trafia ok. 60 proc. W 2023 roku wyeksportowaliśmy 1,7 mln ton drobiu o wartości ponad 4 mld euro. Jest to jeden z najczęściej eksportowanych produktów rolno-spożywczych z Polski.

Źródło: Newseria.pl

Grzegorz Szafraniec