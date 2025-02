Sieć Moya znów skróciła dystans do bp

Orlen zarządzał największą w Polsce siecią 1 943 stacji paliw na koniec stycznia 2025 r. (+2 w porównaniu do danych na koniec grudnia, +16 r/r); na drugim miejscu uplasował się koncern bp z 575 stacjami (-2 m/m, bez zmian r/r), a na trzecim - Moya z 503 stacjami (+3 m/m, +50 r/r), wynika z danych zebranych przez ISBnews. Łącznie sześciu największych operatorów w Polsce, do których należą także MOL, Shell i Circle K, zarządzało siecią 4 343 stacji (+38 r/r).

Ranking największych sieci stacji paliw w Polsce na koniec stycznia 2025 r. przedstawia się następująco:

1. Orlen - 1 943 stacji (+2 m/m, +16 r/r)

2. bp - 575 (-2 m/m, b.z. r/r)

3. Moya - 503 (+3 m/m, +50 r/r)

4. MOL - 471 (b.z. m/m, -9 r/r)

5. Shell - 455 (b.z. m/m, -5 r/r)

6. Circle K - 396 (+1 m/m, -14 r/r)

Łącznie sześciu największych operatorów dysponowało 4 343 stacjami, co stanowiło ok. 54,9 proc. wszystkich stacji paliw w Polsce (w porównaniu do ostatniej dostępnej liczby 7 915 placówek na koniec 2023 r. wg Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego - POPiHN).

W styczniu swoją sieć powiększyły Moya - o 3 stacji, Orlen – o 2 stacje oraz Circle K - o 1 stację. Stan posiadania Shella i MOL-a nie zmienił się, natomiast sieć bp zmniejszyła się o 2 stacje.

500 stacja Moya otwarta oficjalnie

Zarządzana przez Anwim sieć stacji paliw Moya oficjalnie uruchomiła 500. stację, zlokalizowaną w podwarszawskiej Kobyłce, nieopodal wjazdu na drogę ekspresową S8 w kierunku Białegostoku.

Sieć Moya jest obecnie najszybciej rozwijającą się siecią stacji paliw w Polsce.

W ostatnich latach powiększa się przeciętnie o ok. 50 stacji rocznie. W 2024 roku Moya wyprzedziła sieci Shell i MOL pod względem liczby placówek i znalazła się na trzecim miejscu w Polsce wśród największych sieci stacji paliw, po Orlenie i bp.

Faktycznie na koniec stycznia br. w sieci Moya funkcjonowały 503 stacje, ale firma dopiero teraz zdecydowała się na uroczystość otwarcia pięćsetnej stacji.

Prezes Anwimu Rafał Pietrasina zapowiadał niedawno w rozmowie z ISBnews, że w 2025 roku sieć Moya powiększy się o co najmniej 40 kolejnych stacji. Spółka Anwim od 2009 roku zarządza niezależną siecią stacji paliw pod marką Moya, która na koniec 2023 r. liczyła 450 placówek i była piątą największą siecią stacji paliw w Polsce. Plany zakładają powiększenie sieci do 500 obiektów do 2024 r. i do 800 w 2030 r.

Piotr Apanowicz (ISBnews), Sek

