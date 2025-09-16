Tąpnięcie na rynku miedzi!

Notowania miedzi na giełdzie metali LME w Londynie spadają i opuszczają najwyższy poziom od maja 2024 r., a inwestorzy przygotowują się na ogłoszenie decyzji amerykańskiej Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych - informują maklerzy.

Miedź w dostawach 3-miesięcznych na LME jest wyceniana niżej o 0,4 proc. - po 10.150,00 USD za tonę, po wzroście w ceny w poniedziałek o ponad 1 proc.

Na Comex w Nowym Jorku miedź kosztuje 4,6885 USD za funt, niżej o 0,61 proc.

Na giełdzie metali SHF w Szanghaju miedź jest wyceniana po 80.840,00 juanów za tonę, wyżej o 0,01 proc.

Reakcje inwestorów

Inwestorzy przygotowują się na ogłoszenie w środę decyzji w sprawie polityki pieniężnej Fed.

Rynki w pełni wyceniają obniżkę o 25 pb. w USA w tym tygodniu i łącznie niemal 3 obniżki do końca 2025 roku.

Byłoby to pierwsze cięcie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych od powrotu prezydenta Donalda Trumpa do Białego Domu.

Niższe stopy procentowe Fed zazwyczaj wspierają surowce, zwiększając popyt i osłabiając kurs USD, co czyni towary bardziej przystępnymi cenowo dla inwestorów dysponujących innymi walutami.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME kosztowała 10.186,00 USD za tonę, wyżej o 119 USD.

Miedź

Od początku 2025 r. miedź na LME zyskała ponad 15 proc.

