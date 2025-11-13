Eksport i import najwyższe od początku roku

Saldo rachunku bieżącego we wrześniu 2025 r. było ujemne i wyniosło 3,1 mld zł. W analogicznym miesiącu 2024 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 3,5 mld zł – podał w czwartek NBP.

Z opublikowanych przez Narodowy Bank Polski wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za wrzesień 2025 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 3,1 mld zł. W analogicznym miesiącu 2024 r. ujemne saldo wynosiło 3,5 mld zł. NBP podał także, że we wrześniu w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie saldo usług (14,1 mld zł) i dochodów wtórnych (2,3 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (15,1 mld zł) i obrotów towarowych (4,4 mld zł).

Wartości eksportu i importu osiągnęły najwyższy poziom od początku roku

„Według wstępnych danych we wrześniu 2025 r. obroty towarowe powróciły do trendu wzrostowego, a wartości eksportu i importu osiągnęły najwyższy poziom od początku roku. Wartość eksportu towarów wzrosła o 5,3 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2024 r. i wyniosła 128,1 mld zł. Wartość importu zwiększyła się o 6,8 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosła 132,4 mld zł” – czytamy w komunikacie NBP.

Bak centralny odnotował, że we wrześniu wzrost wartości eksportu odnotowano w sześciu kategoriach. Najbardziej zwiększył się eksport produktów rolnych, pozostałych towarów konsumpcyjnych oraz samochodów osobowych. NBP podkreślił, że tendencja wzrostowa w dwóch ostatnich kategoriach była wspierana w dużej mierze przez reeksport. Niewielki wzrost nastąpił także w eksporcie trwałych towarów konsumpcyjnych, głównie w wyniku większej sprzedaży sprzętu AGD.

„Podobnie, jak w eksporcie, także w imporcie najważniejszych kategorii przeważały tendencje wzrostowe. Najsilniej zwiększył się import pozostałych towarów konsumpcyjnych, uzbrojenia oraz dóbr inwestycyjnych. Mimo obserwowanych nadal głębokich spadków cen ropy, we wrześniu 2025 r. zwiększyła się również wartość importowanych paliw. Przyczyniły się do tego zwłaszcza rekordowe dostawy ropy naftowej (2,7 mln ton)” – czytamy w komunikacie NBP.

Wskazano w nim, że przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 39,7 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2024 r. zwiększyły się o 0,8 mld zł (o 2,0 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 25,6 mld zł i wzrosła o 1,2 mld zł (o 5,1 proc.) w porównaniu z wrześniem 2024 r.

Saldo rachunku bieżącego na minusie

„Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 15,1 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. pogłębiło się o 1,2 mld zł. Największy wpływ na pogorszenie się ujemnego salda dochodów pierwotnych miało ujemne saldo dochodów od inwestycji bezpośrednich, które pogłębiło się o 1,3 mld zł. Wpłynął na to wzrost dochodów zagranicznych inwestorów z tytułu inwestycji bezpośrednich w polskich podmiotach (o 0,9 mld zł), podczas gdy dochody polskich inwestorów bezpośrednich spadły o 0,4 mld zł. Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich we wrześniu 2025 r. wyniosły 12,9 mld zł” – podał NBP.

Bank centralny dodał, że na wielkość salda dochodów pierwotnych „oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (3,2 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (2,3 mld zł)”.

Analitycy PKO BP: solidna pozytywna niespodzianka

Wrzesień przyniósł solidną pozytywną niespodziankę w obrotach zagranicznych. Deficyt rachunku obrotów bieżących skurczył się do 725 mln EUR z 3042 mln EUR w sierpniu, mocniej od oczekiwań (1422 mln EUR). W ujęciu 12-miesięcznym deficyt pozostał stabilny na poziomie 0,9% PKB - oceniają analitycy PKO BP.

We wrześniu mocno wzrósł zarówno eksport (5,8% r/r), jak i import (7,3% r/r), po spadkach w sierpniu (-1,4% r/r i -1,1% r/r; wszystko w EUR). Poprawie sprzyjał kalendarz (zakończenie wakacyjnych przerw, większa liczba dni roboczych), ale nie tylko. Skala wzrostu eksportu była najsilniejsza od lipca 2024, napędzana przez ożywienie w segmencie rolnym i motoryzacji oraz notującej ostatnio trudniejszy okres branży AGD. Po stronie importu obserwujemy wzrosty sprzedaży towarów konsumpcyjnych i inwestycyjnych, ale też uzbrojenia (we wrześniu była m. in. największa dotychczas dostawa czołgów Abrams) - wskazują ekonomiści PKO BP.

