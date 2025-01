Grenlandczycy myślą dobrze o Ameryce

Czy mieszkańcy Grenlandii przejdą na stronę amerykańską? Choć wydaje się to mało prawdopodobne, to jednak po raz pierwszy pojawiły się wyniki sondażu, w którym ponad połowa opowiedziała się za przyłączeniem kraju do USA.

Chodzi o badanie opublikowane przez Patriot Poling, które jest pierwszym tego typu, w którym 57,3 proc. uczestników poparło pomysł, by Grenlandia została przyłączona do Stanów Zjednoczonych. Przeciwnicy stanowili 37,4 proc., a 5,3 proc. było niezdecydowanych. Badanie przeprowadzono na niewielkiej grupie – 416 uczestników.

Strategiczne położenie

O przejęciu Grenlandii czyli autonomicznego terytorium Danii mówił kilkukrotnie prezydent elekt USA Donald Trump nazywając swój pomysł „absolutną koniecznością”. Cytowany przez światowe media, stwierdził nawet, że USA „potrzebuje Grenlandii dla celów bezpieczeństwa narodowego”. A w tle jest zdobycie wpływu na surowce i złoża grenlandzkie i to nie tylko naftowo-gazowe lecz także metali krytycznych, a „przy okazji” także kontrola nad ważnym szlakiem żeglugowym przez Arktykę.

Eksperci oceniają, że na wyspie można wydobywać wiele minerałów w tym m.in. lit i grafit, niezbędne w nowoczesnych czystych technologiach, tym bardziej że w innych regionach świata zostały te zasoby zdominowane przez Chiny. Poza tym to w rejonie Grenlandii biegną szlaki żeglugowe przez Arktykę. Cytowany przez CBS News profesor Uniwersytetu Kopenhaskiego Frank Sejersen uważa, że w interesie USA jest nadzorowanie działań obcych państw na Grenlandii. USA już od dekad są obecne na wyspie, mają tam bazę wojskową.

Duńskie władze odrzuciły i ostro skrytykowały pomysły prezydenta elekta. Jednak na samej Grenlandii następuje szybka ewolucja.

Premier Grenlandii: chcemy ściślej współpracować z USA w zakresie obrony i górnictwa

Grenlandia chce ściślej współpracować ze Stanami Zjednoczonymi w zakresie obrony i eksploracji zasobów górniczych wyspy - zadeklarował jak relacjonuje PAP w poniedziałek premier Grenlandii Mute Egede.

Egede podkreślił na konferencji prasowej, że jego rząd szuka sposobów na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i że jest gotowy rozpocząć dialog z nową administracją Donalda Trumpa.

„Niepodległość Grenlandii jest sprawą Grenlandii, również w odniesieniu do użytkowania jej ziemi, więc to również Grenlandia zdecyduje, jakie porozumienie powinniśmy osiągnąć - powiedział Egede, zapytany o ewentualne rozszerzenie amerykańskich możliwości militarnych na wyspie. To pierwszy raz, kiedy Grenlandia jest słuchana w tak intensywny sposób. Musimy zachować spokój i wykorzystać tę sytuację”.

Rosja: Arktyka to nasza sfera interesów narodowych

Także władze rosyjskie śledzą poczynania USA, a wypowiedź Donalda Trumpa wywołała reakcję Kremla. Cytowany przez media jego rzecznik Dmitrij Pieskow przekonywał kilka dni temu, że Arktyka znajduje się w „strefie interesów narodowych i strategicznych Rosji i jest ona zainteresowana pokojem i stabilnością”.

Agnieszka Łakoma

